Il Libro del prof. Simome Fagioli tra le grandi novità del Menotti Art Festival Spoleto Letteratura

Chiuso in sipario sul Menotti Art Festival Spoleto Letteratura si pensa già al 2022 , mentre molte mostre di arte continuano nei mesi di settembre ed ottobre. Sabato 9 ottobre alle ore 16 verrà presentato in questa location l’ultimo libro del prof Simone Fagioli “Inconsapevoli Emozioni” edito da Sed (società editrice fiorentina) . Il libro verrà introdotto da un monologo dell’attore Stefano De Majo ed accompagnato dalla voce narrante di Maurizio Armellini. Alla presentazione parteciperanno oltre all’autore del Libro, Luca Filipponi presidente del Menotti Art Festival Spoleto e l’attrice, blogger ed artista Marta Krevsun. Il presente e fondatore della Galleria-Caffè letterario del Sansi in via della salara vecchia 21 ( ore 16) presenterà la mostra dei Surrealisti Contemporanei: “Adriano Sambri (Arezzo), Lucio Gatteschi ( Arezzo),Giuseppe Tanzi ( Pescara), Marta Krevsun ( Napoli), Roberto Tigelli (Trieste), Maurizio Orsolini ( Roma), tutti artisti internazionali, straordinari e di grande livello qualitativo.

Filipponi e Fagioli sono molto soddisfatti delle attività letterarie e del premio letterario Spoleto Art Festival: “Siamo molto fieri dei risultati artistici letterari e delle fortissime legittimazioni internazionali che ci porteranno al parlamento Europeo di bruxelles ed al premio

Nobel della letteratura a Stoccolma.

Proprio il 9 dicembre L’Accademia Auge ed il Menotti Art Festival Spoleto andranno in visita ufficiale al Parlamento Europeo e due libri molto significativi ed importanti saranno presentati a Bruxelles , oltre a quello di Simone Fagioli ( data da concordare).

Si tratta del libro di grande successo dello scrittore ed intellettuale Francesco Testa ( Indelebile come un Tatuaggio Graus Editore) e dello scrittore siciliano Pasquale Rineli (Israele Vicende e Destino di un Popolo Kimerik Casa Editrice) : due momenti culturali ed artististi di altissimo

livello durante i quali saranno annunciati degli eclatanti e clamorosi risultati. Molto soddisfatto Luca Filipponi direttore del premio e del Caffè letterario del Sansi :” Questo libro di Simone Fagioli è straordinario ed interessante perchè apre un nuovo dibattito culturale sulla letteratura

e sulla filosofia, sono felice di lanciarlo con forza da questo spazio a Spoleto”.