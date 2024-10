Il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa di nuovo a Spoleto per un raduno tecnico

Anche quest’anno il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa ha scelto la sede di Spoleto per un raduno tecnico di perfezionamento della disciplina del tiro a segno paralimpico.

Dal 23 al 25 ottobre la palestra di tiro ospiterà gli atleti agonisti del GSPD , Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, tra cui Iacus Gianluca vice campione del mondo di carabina e Davide Franceschetti medaglia di bronzo alle paralimpiadi di Parigi con il tiro di pistola a 50 metri.

Gli atleti saranno assistiti dal tecnico di carabina Elania Nardelli e dal tecnico di pistola Diego Campanile coordinati dal CT della nazionale paralimpica Giuseppe Ugherani.

All’attività parteciperanno anche gli atleti del settore tecnico giovanile dell’Umbria e i nuovi promettenti atleti paralimpici della sezione di Spoleto ,che hanno scoperto il tiro a segno grazie alla visisbilità delle paralimpiadi. Sarà un momento di condivisione, integrazione e scambio di opinioni tecniche oltre che sensibilizzazione sociale.

I tecnici in quei giorni saranno a disposizione per chiunque voglia avvicinarsi alla disciplina del tiro a segno, sport di concentrazione, destrezza e abilità tecnica che consiste di colpire il centro di un bersaglio rotondo alla distanza di 10 metri.

L’attività si concluderà il giorno 26 ottobre con la partecipazione alla gara federale del campionato d’inverno con start alle ore 09:00 con ingresso libero per il pubblico presso la palestra di tiro a 10 metri in via del Tiro a Segno n.8 a Spoleto.