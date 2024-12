Il grande cuore dell’Auser di Spoleto

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, l’Auser di Spoleto, l’associazione di volontariato sociale che afferisce allo Spi-Cgil, ha voluto donare dieci pacchi di generi alimentari ad altrettanti soci che si trovano in condizione di forte disagio economico. L’ iniziativa ha avuto quale partner la direzione Centro Italia della multinazionale dell’e-commerce Amazon, che ha messo a disposizione i prodotti.

“Ci rendiamo conto – ha detto il presidente Auser, Stefano Mari – che questa è una piccola iniziativa, che ha comunque un grande significato in un momento in cui tante famiglie, soprattutto di pensionati che percepiscono la sola rendita sociale, stanno attraversando gravi difficoltà a superare la soglia della sopravvivenza. Come Auser, cerchiamo di monitorare la situazione economica di questi nuclei familiari mettendo loro a disposizione l’assistenza del patronato dello Spi”. Il presidente Mari ha quindi ringraziato l’ Amazon Centro Italia per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione.

Immagine di archivio