Il grande cuore dei Rotaract Club di Spoleto e Foligno

Pool & Padel, tornei e divertimento per sostenere i service distrettuali e la ricerca contro il cancro

Una giornata di relax e divertimento al Mapepa Sport & Friends di Spello, sabato 29 agosto. Questo è stato il primo evento realizzato in Umbria dai Rotaract Club di Spoleto e Foligno dopo il periodo del lockdown.

Una location suggestiva, comoda da raggiungere, immersa nel verde della natura circostante.

La giornata è stata caratterizzata da un susseguirsi di tornei sportivi, beach-volley e padel, iniziati sin dalla prima mattinata: il torneo di beach-volley è stato vinto dalla squadra composta da Rosanna Tabano, Lorenzo Baronci e Domenico Luciano, mentre la squadra formata da Maria Vittoria Zaganelli, presidente Rotaract Club Città di Castello e Jacopo Frangipani, hanno trionfato al torneo di padel.

Tra un torneo e l’atro non è mancato il divertimento in piscina: in qualsiasi momento della giornata è stato possibile fare un bel tuffo rinfrescante nella piscina adiacente ai campi.

Durante tutta la giornata chi ha partecipato ha potuto inoltre contribuire alla raccolta fondi per la ricerca contro il cancro: il Rotaract Club di Spoleto ha preso parte all’iniziativa promossa da AIRC relativa alla lotteria provinciale di beneficenza “Vincere la ricerca”, volta a raccogliere fondi attraverso la vendita dei biglietti della lotteria. L’estrazione si terrà venerdi 11 novembre 2020 alle 17:30 alla Fondazione Guglielmo Giordano, Villa Spinola (Loc. Madonna del Piano – PG).

Malgrado le numerose restrizioni dovute alla situazione sanitaria legata al Covid-19, l’evento ha riscosso un grandissimo successo. Numerosi soci rotaractiani, aspiranti e ragazzi non rotaractiani hanno partecipato attivamente all’evento ed hanno apprezzato l’organizzazione della giornata, segno di un’importante attenzione alle esigenze di tutti.

Tra i vari partecipanti non sono mancate alcune cariche distrettuali, a cominciare da Alessandro Ferretti, RD Incoming, Edoardo Albert, Delegato Zona Umbria, Elia Peli, Prefetto distrettuale.

La giornata si è conclusa con un apericena a bordo piscina. Ed è proprio in questa occasione che il Rotaract Club di Spoleto e il Rotaract Club di Foligno hanno deciso di stipulare il gemellaggio.

Con questo gesto i due club hanno voluto sugellare il legame di affinità che li lega, con l’impegno comune a condividere idee, progetti ed opinioni, perché “è l’unione che fa la forza” e solo così si riescono ad affrontare le esigenze materiali e sociali della nostra comunità.

La speranza è quella di avere la possibilità di poter portare avanti iniziative come questa malgrado il periodo difficile che stiamo attraversando.