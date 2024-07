Il grande caldo non ha fermato i runners della prima edizione di Spoleto 21K

Si è conclusa la prima edizione della SPOLETO 21K di corsa su strada con la presenza di 232 atleti iscritti. Al traguardo, forse anche per gran caldo, si sono registrati i tempi complessivi di circa 200 concorrenti.

Ha vinto la gara maschile, con il tempo di 1h12min e 43 secondi il laziale Umberto Persi della At Running, seguito da Michele Fiorucci della Tiferno Runners e Walter Mancuso della Dinamyc Fitness.

In campo femminile vittoria della folignate dell’Atletica Winner Cristina Mercuri con il tempo di 1h33min e 21 sec seguita da Sara Cortona dell’Atletica Il Colle e da Fabiola Cardarelli dell’I love run Athletic Terni.

Complessivamente una bellissima giornata di sport per le vie della città che grazie al supporto puntuale della Polizia Municipale e dei tanti volontari non ha subito grossi disagi dal punto di vista del traffico veicolare. Buona la presenza dei cittadini lungo il percorso di gara.

Gli organizzatori: “Poste le basi per un evento che nel tempo potrà sicuramente migliorare anche nei numeri. Una prima edizione condizionata dal caldo torrido ma che ha visto al via, tra gli altri, 150 atleti di fuori regione che hanno soggiornato ed ammirato le bellezze della città e i cui attestati di stima ci inducono a pensare già alla prossima edizione; uno speciale ringraziamento a tutti gli sponsor ed ai 130 volontari che si sono adoperati lungo il percorso e nei ristori, all’amministrazione comunale che ha fatto sentire, come sempre, la sua presenza ed a tutti i concorrenti che con i loro sorrisi soddisfatti ci hanno riempito il cuore. Appuntamento al 2025!”

Già, perchè gli organizzatori già pensano al 2025, con degli accorgimenti tesi a migliorare la competizione; si pensa infatti anche ad un arretramento della data, forse al mese di maggio ed a piccole modifiche del percorso per renderlo più veloce e suggestivo.

Hanno presieduto le premiazioni in Piazza della Vittoria, il Vice Sindaco ed Assessore allo Sport Stefano Lisci, l’assessore all’ambiente Agnese Protasi e l’Assessore alla Cultura Danilo Chiodetti.

Organizzazione a cura dell’Atletica 2S Spoleto con la responsabile delle corse su strada Stefania Baroni, di Piergiorgio Conti e con la direzione tecnica di Gian Luca Mazzocchio.