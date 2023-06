Il gran gala “Visti dalla Tribuna” si gode il successo e pensa alla prossima edizione

Galleria fotografica

L’evento “Calcio di ieri, calcio di oggi” che si è svolto giovedì pomeriggio 22 Giugno nell’area di verde attrezzato della Pro Loco di San Venanzo di Spoleto, inserito all’interno del Gran Gala “Visti dalla Tribuna”, ha raccolto consenso mediatico e di pubblico, superiore ad ogni aspettativa, pur trattandosi della prima edizione. L’interesse per la manifestazione è confermato dalla presenza e dalla partecipazione di ex calciatori ed ex allenatori dello Spoleto calcio alla discussione, che ha appassionato gli sportivi per i temi trattati. Riuscire a “convocare” nomi storici dei colori biancorossi in un giorno infrasettimanale non é stata impresa di poco conto. Straordinario è poi stato il collegamento condotto da Paola Berrettini con un testimone del calcio romantico, il giornalista e scrittore Darwin Pastorin, che si è soffermato non solo su argomenti pertinenti con il racconto giornalistico ma anche sulle finalità benefiche della iniziativa, che ha visto la partecipazione di oltre 250 persone. Il contributo offerto alla Caritas diocesana è stato assai apprezzato dal suo direttore, don Edoardo Rossi, che ha voluto ringraziare l’ideatore della manifestazione , il giornalista Renzo Berti, direttore del periodico sportivo “Visti dalla tribuna”. Anche questa iniziativa ha raccolto il consenso degli sportivi di Spoleto che, finalmente, hanno visto recensite le imprese delle due squadre cittadine, lo Spoleto, fresco di promozione in Eccellenza e la Ducato, i cui dirigenti e calciatori erano presenti in forze alla manifestazione.

Il dibattito, condotto dal giornalista Mario Mariano, che ha preceduto le premiazioni dei migliori atleti della stagione, presentati da Rebecca Antonini, è stato molto apprezzato dai protagonisti che si sono alternati sul palcoscenico della Pro Loco di San Venanzo, che ha dato un grande contributo per la riuscita dell’evento. Dibattito che è stato arricchito dall’ intervento del sindaco Andrea Sisti, che ha ribadito il valore educativo del calcio nella formazione dei nostri giovani. Forti della esperienza maturata in questa prima edizione, gli organizzatori, coordinati da Renzo Berti e, si spera, con il supporto delle istituzioni, saranno in grado di allestire già dal prossimo anno un evento di alto livello per la città di Spoleto.