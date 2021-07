Il Gran Galà dei vincitori chiude l’International Dance Competition 2021

Dal Los Angeles Ballet, Petra Conti. L’edizione 2022 dal 2 al 9 aprile

Il Galà dei vincitori del Concorso Internazionale di Danza di Spoleto ha finalmente riportato in palcoscenico la danza, dimenticata per troppi mesi, chiudendo la 29esima edizione della manifestazione che dal 2003 si tiene a Spoleto.

Quest’anno sono giunti in città circa 125 ballerini provenienti da tutta Italia per dar vita, finalmente dopo un anno di stop, all’unico concorso di danza nazionale a far parte dell’International Federation of Dance Competitions.

Internazionale la Giuria che nel corso del Gran Galà ha consegnato premi speciali ai ragazzi, tra cui le borse di studio per il Sydney Choreographic Centre ad Anna Gasparini, Nicola Benedetti e Ivan Cignetti; la partecipazione all’International Dance Festival Tanzolymp di Berlino a Giorgia Coppola, Iris Gurabardhi, Arianna Buselli, Francesco Giammattei, Istituto alta formazione coreutica, Anna Gasparini, Nicola Benedetti e Arianna De Angelis Marocco e il World Dance Award a Viola Marchesini e Francesco Giammattei.

Due i Premi della critica, uno al ballerino solista Francesco Giammattei e l’altro al coreografo Francesco Gammino – Istituto alta formazione coreutica.

Tra i momenti più toccanti il balletto Morte del Cigno con Petra Conti, Principal Guest Dancer del Los Angeles Ballet, ospite d’onore della serata. Ritorno a Spoleto per Gabriele Fornaciari, vincitore del Gran Prix 2019 (quest’anno non assegnato) che ha eseguito un pas de deux con Giordana Granata, ballerina del Teatro alla Scala di Milano.

In chiusura, lo scenografico arrivederci dei ballerini, che tutti insieme hanno salutato il pubblico con evoluzioni e virtuosismi. Infine il saluto del Direttore Generale Paolo Boncompagni che ha dato appuntamento alla 30esima edizione del Concorso, dal 2 al 9 aprile 2022.

International Dance Competition “Città di Spoleto” 2021

Tutti i premiati

Premi Speciali:

· Partecipazione all’International Dance Festival Tanzolymp di Berlino per Coppola Giorgia, Gurabardhi Iris, Buselli Arianna e Giammattei Francesco, Istituto alta formazione coreutica, Anna Gasparini, Nicola Benedetti e De Angelis Marocco Arianna

· Borsa di studio del Sydney Choreographic Centre a Anna Gasparini, Nicola Benedetti, Ivan Cignetti

· World Dance Award a Marchesini Viola, Francesco Giammattei

· Premio Teatro Nazionale di Genova a Vincenzo Caruana

Diploma di finalisti

– Nicola Benedetti

– Isabella Berti

– Danilo Imperatore

– Vincenzo Lubrano

– Valeria Lutricusi

– Giulia Masullo

Premi Concorso:

Scuole non professionali- Sezione Classica

Ctg Promesse

2° classificata Coppola Giorgia

Scuole professionali- sezione classica

Ctg Allievi

2° classificata Cintelli Elena

Ctg Juniores

3° classificata Mancinelli Lucrezia

2° classificata Rubino Francesca

1° classificata Gurabardhi Iris



Sezione Pas de deux

Ctg seniores

1° Classificati Caruana Vincenzo- Damele Aurora



Sezione moderna

Ctg Promesse

1° classificata Coppola Giorgia

Ctg Allievi

3° classificate a pari merito Landolfi Asia, Tofani Alissa

2° classificata- Quagliarini Allegra

1° classificata- Buselli Arianna

Ctg Juniores

3° classificate a pari merito Carrozzo Beatrice, Forgetta Maria Sole

1° classificato Giammattei Francesco

Ctg Seniores

3° classificata Castello Laura

1° classificata Reniero Elisa

Sezione gruppi

1° classificati- istituto alta formazione coreutica

Sezione composizione coreografica

Ctg danza di carattere/folklore

menzione speciale “The Game” Zakarov, Belezka

ctg moderna

Menzione speciale De Angelis Marocco Arianna

1° classificati a pari merito Gasparini Anna, Benedetti Nicola



Premio della critica a Giammattei Francesco (solista), Gammino Francesco (coreografo)- istituto alta formazione coreutica.