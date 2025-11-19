Il Gran Gala AVIS torna al Teatro Nuovo Menotti

Il tradizionale Gran Gala AVIS, con il concerto a cura dalla Banda Musicale “Città di Spoleto”, quest’anno si terrà il giorno 23 novembre 2025 alle ore 17.00, sempre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto.

Il riconfermato presidente AVIS Roberto Bastianelli comunica che in sede AVIS ci sono stati dei cambiamenti e ci saranno delle novità rispetto alla routine abituale degli scorsi anni, sia a partire dalla data in cui si terrà la tradizionale kermesse, sia sul palco con la presenza della vice Miss Italia Fanny Tardioli che farà da Madrina della serata.

Al Gran Gala dell’AVIS non sarà invece una novità la Banda Musicale “Città di Spoleto”, che come gli anni passati allieterà l’evento. La Banda cittadina, presieduta dall’infaticabile Matteo Filippi e composta da cinquanta elementi, sarà diretta dal Maestro Lorenzo Rosati e saprà focalizzare la unanime attenzione del pubblico presente in teatro.

Dopo i saluti istituzionali, verranno consegnate le benemerenze, mentre prima della seconda parte del concerto verrà assegnato l’ambito Premio AVIStar, un importante riconoscimento riservato a chi, nel corso degli anni, si è contraddistinto esaltando quei valori caritatevoli e solidaristici legati alla donazione del sangue, sostenendo con predilezione e contenuto l’autorevole Associazione.

Saranno le massime Autorità cittadine a consegnare le spille d’oro. Lodevoli altruisti, che hanno allungato il braccio per donare una parte della propria vita a favore dei bisognosi, un gesto encomiabile di solidarietà che restituisce la piena dimensione umana e che ci fa prossimi agli altri. Sono molti i donatori che riceveranno la spilla d’oro per aver raggiunto le 50 donazioni; mentre, con i 75 prelievi compiuti, numerosi avisini riceveranno la spilla d’oro con rubino. Il traguardo più alto in termini donazionali è stato raggiunto da un solo donatore, che riceverà la spilla d’oro con smeraldo per aver effettuato 100 donazioni.

L’ambito Premio AVIStar, un prestigioso riconoscimento dell’Associazione riservato a colui, colei o coloro che, nel corso degli anni, si sono contraddistinti esaltando con il proprio operato i valori caritatevoli e solidaristici legati alla donazione del sangue, sostenendo con propensione e contenuto l’autorevole Associazione Volontari Italiani del Sangue, verrà assegnato prima del secondo tempo del concerto.

Ancora una volta sarà appunto la Banda Musicale “Città di Spoleto” che presenterà un repertorio vario, toccando diversi generi e stili musicali. Inizierà con un omaggio al Giubileo delle bande musicali umbre, già tenutosi il giorno 5 ottobre con la I° Spoleto Parade “Il Sogno di Francesco”. Il programma prevederà poi marce militari e sinfoniche, musiche da film, trascrizioni classiche e leggere e un brano del Concorso Nazionale a cui la Banda ha partecipato lo scorso maggio. Il Concerto si chiuderà quindi con un piacevole momento musicale dedicato al Cantico delle Creature di San Francesco, di cui ricorre quest’anno l’800esimo anniversario della sua famosissima poesia, e vedrà la partecipazione di una cantante e del coro dei bambini della scuola primaria XX Settembre.

Il presidente invita a partecipare la cittadinanza tutta.