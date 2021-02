Il Giro d’Italia 2021 passerà per Spoleto e Campello sul Clitunno

Appuntamento il 17 maggio nel corso della tappa L’Aquila-Foligno

(DMN) – il Giro d’Italia 2021 tornerà in Umbria e toccherà Spoleto e Campello sul Clitunno. Lunedì 17 maggio, nel corso della 10^ tappa di 140 km da L’Aquila a Foligno, la corsa rosa entrerà nel territorio comunale di Spoleto dal Valico della Somma per poi proseguire verso il traguardo nella città della Quintana passando per San Giacomo (il paese di origine dell’indimenticabile Francesco Cesarini scomparso a febbraio 2020) e Campello sul Clitunno. A breve verranno resi noti i dettagli del passaggio del giro sulle strade del comprensorio spoletino (orari e tratti stradali percorsi).