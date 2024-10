Il Giro delle Sette Chiese: visite guidate tra arte e cultura a Beroide

In occasione delle Giornate FAI (Fondo Ambiente Italiano) d’autunno, domenica 13 ottobre 2024 si terranno delle visite guidate a Beroide di Spoleto, un’opportunità per scoprire e apprezzare il ricco patrimonio culturale della località. In particolare si visiteranno le Chiese che insistono sul territorio di Beroide.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Beroide e l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia e si ispira al volume pubblicato dalla Pro Beroide, “Beroide e il Giro delle Sette Chiese”, disponibile in formato cartaceo presso la sede della Pro Loco di Beroide.



Programma dell’iniziativa:



Ore 9,30: Partenza de “Il Giro delle sette Chiese” presso la Chiesa Parrocchiale di Beroide.

Il percorso, di circa 6 km interamente pianeggiante, durerà circa 3 ore.

Le chiese visitate lungo il tragitto saranno illustrate dal punto di vista storico, architettonico e artistico da guide esperte.



Dalle ore 10,45 alle 13,00: Visita guidata alla Chiesa di S. Michele Arcangelo di Beroide, all’Oratorio della Confraternita dei Disciplinati e alla mostra fotografica sugli antichi mestieri. Esperti offriranno approfondimenti sui luoghi visitati.



Dalle ore 15,00 alle 18,00: Ripetizione della visita guidata alla Chiesa di S. Michele Arcangelo, all’Oratorio della Confraternita dei Disciplinati e alla mostra fotografica sugli antichi mestieri, sempre con l’ausilio del commento di guide esperte.



Si precisa che il percorso de “Il Giro delle sette Chiese” verrà effettuato una sola volta, nella mattinata.



Il Giro delle Sette Chiese, le visite guidate e gli ingressi saranno completamente liberi e gratuiti, senza necessità di prenotazione, tuttavia chi volesse può cogliere l’occasione per fare una piccola donazione al FAI, che svolge un ruolo fondamentale nella tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

Per informazioni e contatti:

Infoline telefonica e WhatsApp: 329 1733691

Web: beroide.it

Facebook: facebook.com/gruppofaispoleto