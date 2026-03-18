Il giorno del bilancio: Consiglio comunale convocato il 26 marzo

Riflettori puntati sul bilancio di previsione: è questo il tema cardine della prossima seduta del Consiglio comunale, convocata dal presidente del massimo consesso cittadino, Marco Trippetti. L’avviso è stato pubblicato oggi all’albo pretorio del Comune, ufficializzando un appuntamento particolarmente atteso per la programmazione economico-finanziaria dell’ente.

Il Consiglio si riunirà in seduta ordinaria di prima convocazione giovedì 26 marzo 2026, alle ore 15:00, presso la Sala consiliare “Spoletium”.

Due i punti principali all’ordine del giorno, entrambi di rilevanza strategica per il futuro amministrativo della città. In apertura sarà discusso il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, con la relativa nota di aggiornamento. La relazione sarà affidata alla presidente della I Commissione consiliare permanente, la dottoressa Francesca Maso, insieme ai dirigenti competenti.

Subito dopo, l’attenzione si sposterà sull’approvazione dell’attesissimo bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e dei relativi allegati, atto cruciale che determinerà le scelte economiche e le priorità di spesa del Comune nei prossimi anni. Anche in questo caso, la discussione sarà introdotta dalla presidente della I Commissione, con il supporto del Dipartimento di pianificazione economico-finanziaria.

Si tratta di un passaggio decisivo per l’amministrazione comunale.

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, o qualora i lavori non venissero completati, il Consiglio è già stato riconvocato per venerdì 27 marzo 2026 alle ore 09:00.

Le pratiche relative ai punti all’ordine del giorno sono attualmente all’esame della I Commissione consiliare permanente e risultano depositate presso la Segreteria comunale, dove possono essere consultate negli orari d’ufficio, secondo quanto previsto dal regolamento vigente.

La seduta si preannuncia dunque centrale per il futuro della città, con il bilancio di previsione destinato a catalizzare il dibattito politico e amministrativo delle prossime settimane.