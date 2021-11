Il Genio dell’Uomo incanta il Caio Melisso per il primo TEDxSpoleto

Speaker provenienti da tutta Italia, strutture ricettive coinvolte, poderosa macchina organizzativa

Si è chiuso il sipario sul primo TEDxSpoleto, che ha visto 14 speaker, provenienti da tutta Italia, portare la loro personale esperienza sul palco del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi lo scorso 20 novembre 2021.

TED (Technology Entertainment Design) è un’organizzazione nata nel 1984 e gestita dalla non-profit “The Sapling Foundation” e ha come missione quella di dar voce alle idee che val la pena diffondere organizzando conferenze internazionali sui temi più diversi, per stimolare il potere delle idee che possono cambiare il mondo. Nella grande famiglia di TED esiste anche il programma TEDx, nato nel 2008, che ha portato un’apertura radicale del formato TED agli eventi locali, organizzati in modo indipendente ma sempre rispettando canoni e linee guida globali. Così per la prima volta anche Spoleto ha avuto il suo TEDx che è riuscito a dar voce a 14 speaker provenienti da tutta Italia: architetti, ricercatori, esperti di marketing e coaching, imprenditori di successo che hanno spiegato come ogni Uomo, centro dell’Universo, può tutto in virtù del suo Genio.

Michele Tampieri, Paola Aronne, Dario Castagna, Daniela Antongiovanni, Daniele Ugolini, Gianni Diotallevi, Giuliano Macchia, Daniele Manni, Stefano Sacrato, Claudio Messina, Giusy Tanci, Mirco Gasparotto, Claudio Pedretti e Ivano Corsini hanno accompagnato il pubblico del Caio Melisso Spazio Carla Fendi in un emozionante pomeriggio tra spunti di riflessione e di ispirazione legati al tema principale: L’Uomo, il Genio – Crisi. Trasformazione. Rinascita.

A condurre l’evento, patrocinato dalla Regione Umbria e dal Comune di Spoleto, Francesca Gammicchia e Giancarlo Orsini con Stefano Andreini, ideatore dell’iniziativa, a fare gli onori di casa e i main sponsor presenti in platea: Urbani Tartufi, Stel Consulting, Vus Com, Media Marketer, Amen, BNI e Business Voices.

“Incuriosire, creare opportunità e dare spazio alle idee. Spero che questo sia un primo tassello di un percorso fatto di opportunità e di dialogo – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti, intervenuto sabato al TEDxSpoleto – Abbiamo sostenuto questa iniziativa perché crediamo nella capacità delle persone di creare il cambiamento, costruendolo giorno dopo giorno”.

“Una macchina organizzativa complessa – racconta Sara Cipriani, co-organizzatore – che ci vede a lavoro da mesi. Ben 30 i volontari impiegati, oltre allo staff e ai tecnici. Numeri significativi per una manifestazione che ha portato alla città di Spoleto un evento internazionale, riconosciuto in tutto il mondo, e un indotto significativo nel corso del week end con diverse strutture ricettive coinvolte. Siamo molto soddisfatti degli attestati di stima ricevuti nelle ore immediatamente successive all’evento e lavoreremo sodo per poter replicare l’iniziativa anche il prossimo anno.”

Per maggiori info https://tedxspoleto.it/