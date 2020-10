Il GAL Valle Umbra e Sibillini finanzia i servizi di turismo rurale e la formazione nel settore agricolo e forestale

Le domande dovranno essere presentate entro il 1 dicembre

Il Gal Valle Umbra e Sibillini ha pubblicato due avvisi pubblici in attuazione del PSR dell’Umbria 2014-2020.

Il primo riguarda lo “Sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale” ed è finalizzato al finanziamento di interventi per la cooperazione tra piccoli operatori che offrono servizi di ricettività rurale che, per dimensioni e struttura, non riescono a mettere in rete, sviluppare ed commercializzare adeguatamente i servizi di turismo rurale offerti.

I beneficiari del presente avviso sono le associazioni di almeno cinque piccoli operatori del settore turistico, agrituristico e dei servizi ad essi connessi.

La dotazione finanziaria disponibile per l’attuazione dell’avviso è per le risorse ordinarie pari ad € 250.000,00 (le informazioni relative all’avviso sono disponibili nel sito del GAL >> https://bit.ly/3lpB6Im).

“Formazione del territorio” è invece il secondo avviso, sempre in attuazione del PSR dell’Umbria 2014-2020. In questo caso il Gal Valle Umbra e Sibillini intende finanziare interventi finalizzati alla formazione professionale nel settore agricolo e forestale e delle altre attività ad esse collegate in ambito rurale.

I beneficiari del presente avviso sono le agenzie formative private operanti in ambito europeo.

La dotazione finanziaria disponibile per l’attuazione dell’avviso è per le risorse ordinarie pari ad € 100.000,00 (le informazioni relative all’avviso sono disponibili nel sito del GAL >> https://bit.ly/2I0ye66).

Le domande devono essere trasmesse entro le ore 12.00 di martedì 1 dicembre.