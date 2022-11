Il comunicato stampa di Spoleto City Forum

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La questione dell’Ospedale di Spoleto, e della sorte di tutti i reparti fondamentali, chirurgici e medici, e del Punto Nascita, resta ad alto livello di allarme per la città e per il suo comprensorio.

Per come annunciata, la riorganizzazione della rete ospedaliera, con la integrazione Foligno-Spoleto-Valnerina, apre per Spoleto interrogativi profondi ai quali non certo i tecnici ma la politica regionale e locale devono dare risposte assumendosene le responsabilità.

I pareri politici locali sono differenziati e poco decifrabili per motivazioni e obbiettivi. Da parte sua il City Forum intende ribadire il diritto dell’area Spoleto-Valnerina ad una vera sanità ospedaliera di Emergenza-Urgenza, senza ingiustificabili rinunce, attraverso la massima unità tra le voci associative e mediante il dialogo con le Istituzioni.

Nel rinviare la manifestazione pubblica di Sabato 12, il City Forum non si sottrae ad alcun momento di confronto da chiunque proposto, riservandosi ogni ulteriore determinazione, perché il futuro dell’Ospedale equivale al futuro della città e su questo i cittadini esigono assoluta chiarezza.