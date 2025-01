Il futuro del parcheggio Camper di via F.lli Cervi sotto la lente di Sergio Grifoni

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Nel 2018 l’allora Giunta Comunale, iniziò a discutere della possibilità di ricavare un’area sosta per Camper e per Roulotte, oltre che nella vocata zona del Tiro a Segno, anche in quella distale di via F.lli Cervi, conosciuta come parcheggio della Spoletina. Si individuò come fonte di finanziamento lo specifico fondo per il Sisma 2016 ma, inizialmente, lo stesso era riservato a quei territori che avevano dovuto installare i moduli abitativi per i soggetti occupanti abitazioni con ordinanza di sgombro. La richiesta di poter ampliare tale destinazione anche ad aree come quella della nostra città, fu avanzata in una apposita riunione dall’allora Assessore spoletino al ramo, Francesco Flavoni, e recepita dalla Presidente della Regione, Catiuscia Marini. Tant’è che il Comitato Istituzionale dell’Umbria, espressione dell’Ufficio Regionale Speciale per la Ricostruzione, presieduto dal Vice Commissario Straordinario Sisma 2016, nella riunione del 3 aprile 2019, discusse e deliberò positivamente in merito a tale possibilità. Ottenuto ciò, il Comune di Spoleto, per l’area di via F.lli Cervi, avanzò la richiesta di attrezzare 50 piazzole per un impegno di spesa di 174.000 euro. Di questi ne furono concessi 80.000 per la realizzazione di 20 piazzole. Contemporaneamente alla progettazione ed all’inizio dei lavori, il Comune si era anche attivato per stipulare una apposita convenzione con Umbria TPL e Mobilità SpA, nonché con TPL Mobilità Scarl, proprietarie del terreno interessato, per l’autorizzazione a procedere e per la eventuale gestione. I lavori sono poi iniziati ma non completati ed oggi, per ciò che appare agli occhi dei cittadini, tutto sembra abbandonato a se stesso anche se, saltuariamente, qualche Camper comunque sosta nell’area interessata, anche se priva di servizi. Visto che, nel bene o nel male, comunque sono stati già spesi soldi dei cittadini, il sottoscritto ha presentato in data odierna una apposita interpellanza al Sindaco, al fine di conoscere le intenzioni dell’Amministrazione Comunale in merito al parcheggio Camper di via F.lli Cervi. Ho richiesto anche di poterne discutere con urgenza in Consiglio Comunale.

Sergio Grifoni