Il futuro del Boxing Club Diego Bartolini a rischio mentre si celebrano le eccellenze sportive giovanili

Montarello di Spoleto ha recentemente ospitato il tanto atteso “1° Criterium regionale” delle gare di Pugilato Giovanili dell’Umbria presso il Boxing Club Diego Bartolini. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 40 giovani atleti, con età compresa tra i 5 e i 13 anni, sotto lo sguardo orgoglioso dei familiari e appassionati di questo bellissimo sport.

I talenti emergenti del Boxing Club “Diego Bartolini” del Club “La Sfida”, tra cui Giulio Carlini, Giulio Bartoloni, Mattia Mancini, Niccolò Taddei e Raffaele Magnotta, hanno dato spettacolo sul ring, dimostrando abilità straordinarie. Nonostante l’assenza di vincitori e vinti (poiché era la prima delle tre gare di qualificazione per le finali nazionali che prevedono un vincitore per categoria al termine delle tre gare previste denominate “criterium”), il punteggio è stato molto alto per i nostri portacolori.

L’evento è stato reso possibile grazie agli sforzi dei tecnici dei Club, con particolare menzione al responsabile del settore giovanile Valentino Spera, Valentino Giacomelli e Giuliano La Covara, nonché al Presidente Roberto Lattanzi.



Tuttavia, l’entusiasmo è offuscato dalla minaccia imminente che incombe sul Boxing Club Diego Bartolini: il locale che ospita il Club a Montarello dovrebbe essere demolito a breve, mettendo a rischio il futuro di oltre 70 giovani atleti.

Il Club, fiore all’occhiello della pugilistica umbra, si trova così ad affrontare una situazione di incertezza senza precedenti, con il Comune di Spoleto che attualmente non offre soluzioni alternative.



Nonostante le difficoltà, il Club continua a promuovere l’eccellenza nel pugilato e il prossimo evento in programma è il “Terzo Trofeo Caffè Aci”: l’appuntamento è fissato per il 13 aprile alle ore 21 presso il Palavecchio, per la grande sfida tra gli atleti agonisti, uno spettacolo da non perdere! La sfida della serata sarà preceduta fin dalle ore 15 dalla Gym Boxe e dagli incontri del giovanile, promettendo spettacolo ed emozioni per gli appassionati di pugilato.

Boxing Club “Diego Bartolini” Club “La Sfida”