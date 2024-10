Il Figlio di Forrest Gump. Presentazione del libro di Angelo Ferracuti

Lo scrittore Angelo Ferracuti sarà a Spoleto per presentare il suo nuovo libro “Il Figlio di Forrest Gump”, opera che racconta la storia di suo padre Mario, pioniere delle ultramaratone in Italia.

L’evento è in programma giovedì 17 ottobre alle ore 18.00 alla biblioteca di Palazzo Mauri.

Scampato a un cancro alla parotide, Mario Ferracuti improvvisamente comincia a correre, e quando comincia sembra non smettere più. In città lo chiamano “quello che corre” e dalle imprese sulle strade marchigiane si avvia a diventare un protagonista della “marcialonga”, prima nazionale poi internazionale, della maratona, delle marce di resistenza. Diventa quello che il figlio, avviluppato nella sua giovinezza ribelle, non avrebbe mai sospettato: una leggenda, il terzo italiano per numero di gare effettuate.

Il figlio va alla ricerca di un fantasma che riappare magico e immenso, più grande della vita, e lo fa percorrendo le vie che il padre ha battuto e quelle che, prima di consumare il suo tempo sulla terra, avrebbe voluto percorrere.

L’epica della corsa, l’epica delle sfide, l’epica delle battaglie politiche degli anni Settanta: un padre e un figlio a confronto sulle strade del mondo, per raccontarci di cosa sono fatti i sogni che ci tengono fra cielo e terra.

Interviene Angelo Ferracuti, modera il giornalista Daniele Minni, durante l’incontro si susseguiranno testimonianze di sportivi e atleti: Piergiorgio Conti e Silvio Marcelli.

Angelo Ferracuti ha scritto romanzi e reportage narrativi, tra i quali Il costo della vita (Einaudi, 2103, con un inserto fotografico di Mario Dondero, Premio Lo Straniero), Andare, camminare, lavorare (Feltrinelli, 2015), Addio (Chiarelettere, 2016), La metà del cielo (Mondadori, 2019), Non ci resta che l’amore (Il Saggiatore, 2021). Collabora con diversi quotidiani e riviste, e con Radio 3.