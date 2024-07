Il Festival dei Due Mondi si conclude con i fuochi d’artificio da Monteluco. Il commento della Presidente di VUS COM Valentina Sabatini

La sessantasettesima edizione del Festival dei Due Mondi si è conclusa ieri 14 luglio e per festeggiare, come da tradizione, a mezzanotte tutta la città di Spoleto si è raccolta a guardare lo spettacolo dei fuochi d’artificio ai piedi del Monteluco. Quest’anno lo spettacolo pirotecnico è stato sostenuto da VUS COM. La Presidente Valentina Sabatini, in rappresentanza dell’intero Consiglio di Amministrazione della società che ha permesso la realizzazione dello spettacolo, ha dichiarato «Ringrazio il Sindaco di Spoleto, Andrea Sisti per averci dato l’opportunità di legare il nome della nostra società energetica territoriale all’organizzazione dello spettacolo pirotecnico, appuntamento conclusivo e irrinunciabile per il Festival dei Due Mondi. Un appuntamento davvero unico che ha chiuso alla grande un Festival dal respiro sempre più internazionale».