Il concerto VOYAGE al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Venerdì 20 agosto ore 21

Nuovo appuntamento con i concerti in programma a Spoleto d’estate 2021. Venerdì 20 agosto alle ore 21 il Festival Correnti del Nera sarà a Spoleto al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti dove si esibirà Guido Rimonda al violino con il gruppo Solisti dell’Orchestra Camerata Ducale.

VOYAGE è il titolo di questo concerto che vede in programma musiche di Vivaldi, Tartini, Gluck, Albinoni, Myers, Chaplin, Jones, Aznavour. Guido Rimonda, violinista di fama internazionale, è presente nelle più importanti sale concertistiche in Italia e all’estero e ha al suo attivo oltre mille concerti come violino solista e direttore.

Nel 1992 costituisce con la pianista Cristina Canziani la Camerata Ducale. Il Gruppo Solisti dell’Orchestra Camerata Ducale nasce in seno all’omonima orchestra ed è formato da alcuni musicisti che da anni collaborano nella duplice veste di prime parti e di solisti, accomunati dal desiderio di proporre ad un pubblico sempre più vasto la grande musica del classicismo settecentesco.

Il nome Camerata Ducale è ispirato alla Cappella Ducale, orchestra che aveva sede a Torino nel Settecento sotto l’egida dei Savoia ed era composta dai più importanti violinisti italiani dell’epoca, tra i quali vanno ricordati Giovan Battista Somis, Gaetano Pugnani e Viotti. Vi aspettiamo venerdì, al Teatro Nuovo di Spoleto per questo imperdibile concerto!

Per il concerto è necessario il Green Pass.

Biglietti on line su VIVATICKET >> https://bit.ly/3AbTHyT

Intero € 12,00 | Ridotto over 65 € 10,00 | Ridotto studenti fino a 25 anni € 5,00

Soci Filarmonica Umbra € 0,50

Biglietti presso la segreteria dell’Associazione | Prenotazione al +393714592282