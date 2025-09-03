Il Fantapadel si tinge di rosa…

Ci siamo!!!!!!! per la seconda volta a Spoleto presso il circolo Inside Padel Spoleto si svolgerà per la seconda edizione il campionato FantaPadel, prendendo spunto dal famoso gioco FantaCalcio. Il FantaPadel viene illustrato ed esposto a tutti i giocatori del territorio locale e non solo, con l’obbiettivo di creare un gruppo di amanti dello sport Padel così da condividere insieme questa passione.

Si svolgerà a partire da fine settembre 2025 e concludersi a gennaio 2026, potranno partecipare giocatori di entrambi i sessi e non pone limite di età e tanto meno limite di gioco.

Sarà formata una lista di giocatori partecipanti i quali si esporranno alla buona sorte dei capitani designati, che durante la fase di FantaMercato, i giocatori iscritti verranno acquistati (con una valuta virtuale), tramite asta, così da comporre la propria rosa. Quest’anno per la seconda edizione i capitani saranno donne (Elisa Mancini “I TRUFFATORI , Serana Duranti “THE DEVILS”, Maria Elena Bececco “GOLDEN DRAGON”, Silvia Musco “EVERGREEN”, Emilia Pianelli “MOOD PADEL”, Eleonora Tabai “TEAM BOLLICINE”, Simona Gobbini “THE BLONDES” e Eleonora Gargiulo “TEKKNE TEAM”). L’edizione 2024-25 è stata vinta da Filippo Tosti “KELEWRA” seconda posizione per Donato Cuna “GOLDEN DRAGON” e terzo posto per Gabriele Rotar “I CHIQUITI”, rimaniamo tutti in attesa di vedere chi si impossesserà dello sceltro della seconda edizione e toglierà il titolo ai KELEWRA. Oltre al gioco c’è la parte più importante che è l’aggregazione, questi momenti sono indispensabili per poter condividere il tempo libero in un ambiente sportivo e accogliente con le proprie famiglie e amici.

Promotore dell’iniziativa Diego Cesaretti in collaborazione con Elisa Mancini, il quale ringrazia tutta la proprietà del circolo Inside Padel Spoleto per l’opportunità di creare per la seconda volta la manifestazione nel territorio Spoletino con l’auspicio di aumentare sempre di più i partecipanti a questo sport e all’evento stesso, che ad oggi vanta già 104 iscritti. Il giorno venerdi 5 settembre alle ore 18:30 i capitani si daranno battaglia, tramite asta, per aggiudicarsi i giocatori più forti e comporre la propria rosa e ambire al trofeo dell’edizione 2025-26, siete tutti invitati ad assistere alla formazione delle squadre.

Vi aspettiamo tutti i giorni all’Inside Padel Spoleto in Via dei Tessili 19, comunicando che la struttura è a disposizione a qualsiasi persona che vuole provare questo bellissimo gioco chiamato Padel, in quanto il circolo offre istruttori di vari livelli con riconoscimenti federali.

Durante tutta la durate della manifestazione verranno organizzate serate ricreative con eventi buffet e musica.