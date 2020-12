“Il fallimento della Indelfab ex Jp Industries – Antonio Merloni , un’altra offesa alla dignità di centinai di lavoratrici e lavoratori”

Rosario Murro , Responsabile Crisi Industriali FD’I Umbria: “Nel nostro Paese , si fa e si disfa come ognuno vuole”

“Il dichiarato fallimento della Indelfab di Fabriano (Ancona), ex JP Industries che aveva acquisito i comparti del ‘bianco’ dell’Antonio Merloni elettrodomestici è un altro colpo allo stomaco nei confronti di un tessuto occupazionale già da anni in crisi irreversibile”

Così il commento da parte di Rosario Murro , Responsabile Crisi Industriali FD’I Umbria.

Si va verso la mobilità con due anni di Naspi per l’intera forza lavoro: 294 a Fabriano (3 quadri, 27 impiegati, 264 operai di cui 90 lavoratori nello stabilimento del Maragone e 204 in quello di Santa Maria) e 272 a Gaifana in Umbria (11 impiegati e 261 operai).

È una notizia che porta sconforto a discapito delle lavoratrici, e lavoratori di un intero territorio,

nel momento più topico in cui si stava cercando di costruire percorsi per il rilancio e la salvaguardia occupazionale, arriva un’altra brutta notizia”.

La decisione dell’azienda l’azienda senza il confronto con le organizzazioni sindacali è un altro chiaro messaggio che nel nostro Paese , ognuno fa e disfa come vuole , questo pesante fardello decisionale tutto spalle di tanti lavoratrici e, lavoratori con gravi ripercussioni economiche e su tantissime famiglie”.

