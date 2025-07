Il duo No Plexus per Spoleto 68: una performance immersiva tra visual e musica elettronica sperimentale

Sono in arrivo anche le artiste di No Plexus per l’ultimo weekend del 68° Festival dei Due Mondi: sabato 12 luglio alle ore 23 Palazzo Collicola ospita la performance immersiva del duo olandese-australiano. Con un linguaggio che unisce pop elettronico sperimentale e musica classica contemporanea, No Plexus si distingue per performance audiovisive di forte impatto immersivo, dove synth epici, una vocalità intensa, sound design iperreale e ritmi pulsanti si intrecciano con un apparato visivo e luminoso di grande potenza sensoriale. La vocalist e compositrice Bec Plexus e la producer No Compliments indagano dimensioni personali, naturali e mitologiche, arricchendo il proprio universo sonoro con timbri liquidi e canti di uccelli sintetici. In equilibrio tra crudezza espressiva e raffinatezza tecnica, danno vita a esperienze dal vivo cariche di tensione emotiva, grazie a una combinazione di teatralità, virtuosismo vocale e sofisticati arrangiamenti elettroacustici.

Dopo il debutto discografico con Rite of Passage (2023), il duo ha affinato la propria dimensione dal vivo, portando i propri live set in tour sui palchi e nei festival più rinomati al mondo, tra cui MOFO Festival (Francia), Rewire (Paesi Bassi), A’LARME! (Germania), Le Lieu Unique (Francia), Musica (Francia), MUTEK Montreal (Canada), MUTEK Mexico e l’International Symposium of Electronic Art (Australia).

I biglietti (€ 20) sono in vendita su www.festivaldispoleto.com, tramite il Call Center al numero +39 0743 776444 e presso:

• Festival Box Office & Merchandising, via Saffi, 12 | Spoleto – aperto tutti i giorni con orario 10-13 e 15-18

• Box Office Vivaticket, viale Trento e Trieste 78 | Spoleto

• Punti vendita nazionali Vivaticket, elencati sul sito www.festivaldispoleto.com

Foto: ©Andrea Veroni