Il Ducato di Spoleto torna protagonista grazie a Pacomio:  dalla rigenerazione urbana al turismo esperienziale

Un viaggio tra le meraviglie dell’Umbria che condurrà gli spettatori alla scoperta delle terre del Ducato di Spoleto. Un territorio intriso di storia, natura e tradizioni, raccontato attraverso le suggestive immagini realizzate da Pacomio, la start up innovativa e benefit, che ne esaltano l’unicità e il fascino senza tempo. Sabato 22 febbraio alle 11.30 (con replica il 23 alle 20.30) andrà in onda la seconda puntata del programma Gulliver dedicata al Cuore Verde, la prima di una serie di puntate trasmesse sul canale ALMA TV (sul numero 65 del digitale terrestre), partner industriale della startup, che si realizzano grazie alla rete di relazioni che Pacomio sta mettendo in piedi per valorizzare il patrimonio italiano.

Le telecamere seguiranno da vicino i progetti in cantiere per Spoleto, presentati direttamente dal sindaco Andrea Sisti. Il primo cittadino accompagnerà il pubblico tra le bellezze architettoniche e paesaggistiche della città, nota in tutto il mondo per il Festival dei Due Mondi. In particolare, Spoleto rappresenta la prima area in cui la startup Pacomio intende avviare un’importante opera di rigenerazione urbana per promuovere un turismo esperienziale di alta qualità. Tra i luoghi simbolici su cui si concentrerà l’intervento ci sono il Giro della Rocca, il Ponte delle Torri e la suggestiva Sedia del Papa.

Dopo aver ideato un progetto sui cammini religiosi – che ha consentito al Comune di Spoleto di ottenere un rilevante finanziamento dal Ministero del Turismo – l’attenzione si sposta ora verso una nuova visione strategica. La riqualificazione punterà a valorizzare il territorio anche attraverso gli itinerari legati alle figure dei santi umbri Benedetto e Francesco, i cui cammini storici si intrecciano proprio in questa zona. A sancire questo percorso di rilancio sarà proprio la puntata del 22 febbraio, che – non a caso – andrà in onda nel giorno della Cattedra di San Pietro, un richiamo simbolico alla Sedia del Papa di Spoleto, il primo sito che Pacomio intende rigenerare attraverso il suo innovativo approccio di hopetelling. Pacomio entra così nel vivo della sua attività di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della bella Italia, partendo dal suo Cuore Verde, volano economico al pari di tante altre perle italiane, che la startup innovativa punta a rigenerare con l’obiettivo di renderle nuovamente fruibili, realizzando l’economia del “bene comune”.