Il dott. Pietro Testaguzza è il primo presidente dell’Associazione “Prima Spoleto”. Ad eleggerlo è stato il Consiglio di Amministrazione che, nella seduta di ieri sera, ha formalizzato anche le altre cariche apicali, con l’elezione di Sergio Grifoni quale vicepresidente, il Dr. Lorenzo Bisogni, segretario, e il Dr. Filippo Proietti, tesoriere. A capo i suddetti soggetti vanno ad affiancare gli altri dirigenti associativi, eletti la scorsa settimana nell’ambito dell’assemblea costituente, ovvero: Barranca Daniele, Borsa Paola, Campagnacci Pino, Caselli Carla, Discepoli Roberto, Latini Francesco, Luciani Maurizio, Mattioli Fabio, Pergolari Marina, Reale Annalisa, Venturi Carlo, Zualdi Carlo Alberto, Antinori Petrini Arianna, Ambrogioni Marco, Carter Federica e De Angelis Simona. Con la formalizzazione dell’esecutivo, ora l’associazione è in grado di poter iniziare la propria attività, mirata all’elaborazione di proposte per lo sviluppo della città. Il primo atto formale che è stato predisposto è stata la costituzione di commissioni tematiche aperte alla compagine sociale, ognuna delle quali dovrà analizzare ed affrontare le problematiche del settore specifico. Per il miglior funzionamento delle stesse, il Consiglio ha individuato anche i rispettivi coordinatori nelle persone di: Paolo Bisogni (Rapporti Extracomunali); Stelvio Gauzzi (Sviluppo Economico); Francesco Tabano (Infrastrutture e Territorio); Francesco Grechi (Enti e Istituzioni), Alessandro Campana (Giovani); Proietti Maria Lucia (Ambiente); Antonella Esposito (Sanità); Musco Alessio (Sociale); Lindita Tura (Integrazione Sociale); Manuel Resta (Sport e tempo libero); Asya Mazzoli (Comunicazione); Saverio Dionisio (Cultura). Con tutte queste formalità amministrative, si può dare il via alla fase del tesseramento e delle adesioni aperte a tutti. Nella stessa seduta, il Consiglio ha anche deciso di promuovere una prima iniziativa nel corrente mese di giugno, iniziando così da subito il proprio contributo propositivo per la città.