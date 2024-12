Dopo oltre 43 anni di attività il dottor Alberto Trippetti lascia la professione.

Decano dei medici di medicina generale di Spoleto, molto amato e apprezzato dai pazienti per la professionalità e la disponibilità dimostrata costantemente nel corso degli anni, dall’1 gennaio 2025 il dottor Trippetti andrà in pensione per raggiunti limiti di età.



Punto di riferimento per colleghi e assisti, è stato nel corso della sua più che quarantennale carriera anche Coordinatore delle Aggregazioni Funzionali Territoriali della Usl Umbria 2, coordinatore e docente della Scuola di specializzazione in medicina generale e membro del direttivo provinciale del sindacato, impegnandosi direttamente nella FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale).