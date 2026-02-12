“Il doppio senso di marcia in Viale Marconi per noi non è in discussione”

  • Redazione
  • Febbraio 12, 2026
  • Dalle sedi
  • Letto 73

    • Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

    Se è vero che tutte le strade portano a Roma, è altrettanto scontato che Viale Marconi è l’arteria principale che collega Spoleto con la parte nord/ovest della città.

    Il doppio senso di marcia per noi non è in discussione. Trasformarlo in senso unico non la riteniamo una soluzione ad oggi sostenibile e, condividendo i progetti di Agenda Urbana, siamo sicuri che delle valide alternative siano possibili.

    Le pratiche di Giunta adottate fino ad oggi sull’argomento non hanno visto il nostro voto per l’approvazione. Siamo sicuri che è intenzione di tutta l’amministrazione ascoltare e tenere conto del contributo di tutti, dalle parti politiche di maggioranza e opposizione alla cittadinanza, per trovare alternative valide, continuando la partecipazione e il dibattito già avviato, comunità per comunità, su Agenda Urbana.

     
    Movimento 5 Stelle Spoleto

    Share

    Articolo precedente

    Referendum Costituzionale. Voto domiciliare per gli elettori impossibilitati a lasciare l’abitazione

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla