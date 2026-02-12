“Il doppio senso di marcia in Viale Marconi per noi non è in discussione”

Se è vero che tutte le strade portano a Roma, è altrettanto scontato che Viale Marconi è l’arteria principale che collega Spoleto con la parte nord/ovest della città.





Il doppio senso di marcia per noi non è in discussione. Trasformarlo in senso unico non la riteniamo una soluzione ad oggi sostenibile e, condividendo i progetti di Agenda Urbana, siamo sicuri che delle valide alternative siano possibili.





Le pratiche di Giunta adottate fino ad oggi sull’argomento non hanno visto il nostro voto per l’approvazione. Siamo sicuri che è intenzione di tutta l’amministrazione ascoltare e tenere conto del contributo di tutti, dalle parti politiche di maggioranza e opposizione alla cittadinanza, per trovare alternative valide, continuando la partecipazione e il dibattito già avviato, comunità per comunità, su Agenda Urbana.