Il direttore generale Matteo Restani: “La Ducato Futsal deve riprendere il filo in campionato”

  Redazione
  • Gennaio 16, 2026
  • Calcio a 5
    • Dopo quasi un mese, domani, torna a calcare il parquet del PalaRota la Ducato Futsal. C’è da mettersi alle spalle il doppio confronto con il Monteleone, chiuso con due sconfitte, la prima (quella nella finale di Coppa) dolorosissima.
    “La Coppa è sfumata – dice il DG, Matteo Restani – ma, per il percorso che ci ha fatto arrivare sin lì, deve costituire un bel ricordo. E, al di là dell’amarezza sia quella partita che quella di campionato contro il Monteleone ci lascia in eredità la consapevolezza di poter competere ad altissimi livelli”
    Cosa utile per il rush finale del campionato.
    “Dobbiamo mantenere alta la tensione nelle prossime settimane. Ad inizio anno abbiamo dichiarato che il nostro obiettivo, per quest’anno, sarebbe stato il raggiungimento dei play off; siamo un po’ lontani in classifica, ma la rimonta è fattibile, anche se è ovvio che dobbiamo dare un po’ di continuità ai nostri risultati, sfruttando anche il gruppo di giovani che stanno dimostrando quanto sia stata giusta la fiducia che abbiamo riposto in loro”. 
    Si parte dall’Umbrasabina che in classifica ha gli stessi punti degli spoletini…
    “Sarà un banco di prova utilissimo perché loro sono una compagine che abbiamo in considerazione per il modo in cui è guidata dal loro giovane allenatore; cosa che abbiamo visto sia in Coppa che in campionato all’andata. E non dobbiamo farci tradire dal luogo comune per il quale fanno punti solo perché fanno valere il fattore campo: sarebbe un errore imperdonabile”. 
    Appuntamento al PalaRota domani alle 15. 

