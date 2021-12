Il Digipass Spoleto organizza il Natale digitale

Laboratori di stampa 3D stop motion, coding, robotica e inglese per bambini dai 6 agli 11 anni. L’iscrizione è obbligatoria. L’evento è in collaborazione con il Museo POST di Perugia



Un Natale digitale dedicato ai bambini. Il Digipass di Spoleto, in collaborazione con il Museo POST di Perugia, ha organizzato i laboratori di stampa 3D, stop motion, coding, robotica e inglese per le bambine ed i bambini tra i 6 e gli 11 anni.



Il programma degli incontri sarà organizzato ripetendo gli argomenti ogni due giorni, permettendo quindi alle famiglie di iscrivere i propri figli in uno dei seguenti gruppi di date: 27 e 28 dicembre, 29 e 30 dicembre, 31 dicembre 2 3 gennaio, 4 e 5 gennaio.

Ciascuna due giorni, viste le disposizioni legate all’emergenza sanitaria da COVID-19, potranno partecipare massimo 12 bambini (età compresa tra i 6 e gli 11 anni).

I laboratori inizieranno alle ore 8.00 e termineranno alle ore 13.00 (il materiale necessario verrà messo a disposizione del Digipass Spoleto).

Per partecipare ai laboratori è obbligatoria l’iscrizione, che può essere effettuata online direttamente dal sito di Informagiovani Spoleto (https://cutt.ly/YYYdM1C).