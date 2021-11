La proposta di Filippo Ugolini,Vicepresidente nazionale consiglio Forza Italia Giovani

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Nella giornata dell’8 novembre 2021, si è tenuto il primo consiglio comunale dell’amministrazione guidata dal Sindaco Andrea Sisti, amministrazione che avrà un compito molto importante relativamente al rilancio del territorio soprattutto attraverso i fondi del PNRR.

In questo primo consiglio comunale, come è naturale che sia, si sono trattati esclusivamente aspetti burocratici relativamente agli adempimenti elettorali appena trascorsi, ma è necessario che l’amministrazione inizi subito a programmare delle azioni utili al rilancio del territorio e del suo tessuto socioeconomico; ed è proprio per tale motivo che mi permetto di segnalare l’iniziativa del Consiglio Nazionale dei giovani (organo consultivo del governo – istituito con legge 145/2018) che in collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e all’Agenzia Nazionale per i giovani promuove il “Premio Città italiana dei Giovani”.

In questo momento di ripartenza e ricostruzione, ritengo che l’energia dei giovani e la creatività degli stessi sia essenziale per dare un nuovo impulso allo sviluppo della città; e quindi il dialogo tra giovani, associazioni e amministrazione rappresenta una scelta necessaria che passa attraverso il ripensamento dei luoghi e dei servizi della città affinché possano offrire alle nuove generazioni maggiori opportunità√.

La partecipazione a tale iniziativa porterebbe l’apertura di un tavolo di confronto con molti giovani, che attivamente contribuirebbero alla costruzione di percorsi ed iniziative concrete a favore della nostra città; tra i parametri che saranno presi in considerazione ci sono:

– Impatto del progetto rispetto alle più giovani generazioni e alle politiche ad esse destinate;

– La capacità del progetto di favorire la riduzione di Neet ed il coinvolgimento di giovani con minori opportunità e bisogni speciali.

Qualora dunque l’amministrazione sia interessata ad attivare questa iniziativa, rimango a disposizione al fine di metterla in contatto con i promotori di tale iniziativa (scadenza del bando 30 Novembre) che è volta ad avviare un percorso di costante e permanente dialogo tra l’amministrazione e i giovani.



Filippo Ugolini

Vicepresidente nazionale consiglio Forza Italia Giovani