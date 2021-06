“Il desiderio di un solo centro sinistra per Spoleto”

Il comunicato stampa di Ora Spoleto

In un momento così difficile dal punto di vista economico, sociale e politico, in cui il comune denominatore sembra essere la dispersione e la frammentazione, Ora Spoleto sente la necessità di lanciare la prospettiva di una unica coalizione delle forze di centrosinistra, raccogliendo le sollecitazioni di molta parte della società civile. I valori di egualitarismo e pari opportunità, di antifascismo, di diritti civili, dell’ambientalismo e partecipazione alla cosa pubblica sono il nostro denominatore comune; questo deve essere il nostro vademecum per presentarsi uniti alle prossime consultazioni elettorali, allo scopo di evitare un nuovo governo di destra che ha mostrato tutto il suo fallimento nella esperienza appena conclusa.

Vogliamo contribuire a superare l’immobilismo degli ultimi 3 anni di governo riguardo allo sviluppo economico, alle politiche giovanili finalizzate all’occupazione, alla valorizzazione dell’ambiente in chiave ecologica e produttiva, alla rigenerazione delle aree urbane sottoutilizzate e degradate, alla coesione sociale. E’ necessario superare i campanilismi, evitare la chiusura e l’isolamento che ci ha portato negli anni ad un impoverimento del tessuto economico e sociale; i territori limitrofi sono una risorsa che deve portare alla valorizzazione comune delle forze economiche e produttive locali.

Sono in corso contatti con associazioni, forze politiche e civiche che si riconoscono in questo comune obiettivo; si rivolge un appello anche ai singoli cittadini, giovani e meno giovani, che desiderino partecipare a questo progetto e che si riconoscano nei valori e obiettivi sopracitati. Intendiamo organizzare entro il mese di giugno una assise pubblica aperta alla città per iniziare questo processo partecipativo.

Ora Spoleto