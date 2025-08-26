Il debutto di Pier Luigi Pizzi al Lirico Sperimentale

  Agosto 26, 2025
  CULTURA
    • Nell’ambito della 79a Stagione, Pier Luigi Pizzi debutterà al Lirico Sperimentale curando la regia, le scene e i costumi del trittico di Gino Negri Giorno di nozze (1959), Vieni qui Carla (1956) e Il tè delle tre (1958), eleganti e originali atti unici di rara rappresentazione fortemente caratterizzati dall’irresistibile verve teatrale del compositore tra comicità amara, black humor e tragicomico. Con la direzione di Marco Angius e i solisti del Teatro Lirico Sperimentale.

    La conferenza illustrativa al Teatro Caio Melisso di venerdì 29 agosto è anticipata alle ore 18.00. Alle ore 19.00 seguirà la presentazione del volume di racconti e memorie di Pier Luigi Pizzi Non si può mai stare tranquilli, Incontri di vita e di teatro, edito nel 2023 da EDT; il Direttore artistico Enrico Girardi dialogherà con l’autore. Ingresso libero.

