Il “De Carolis” sempre più campus

Con i corsi di mentoring, il De Carolis si prende cura degli studenti aiutandoli a crescere e a scoprire il talento che è in loro.

I fondi del PNRR hanno consentito all’Alberghiero “De Carolis” di Spoleto di investire in laboratori e attrezzature all’avanguardia, portando così la didattica su prodotti procedure assolutamente innovativi.

Però l’ investimento nei nuovi laboratori rappresenta soltanto una prima fase. Ora l’attivazione di ben 143 corsi “mentoring” rappresenta un secondo stadio in cui la centralità e l’attenzione saranno ancor di più rivolte agli studenti e alle studentesse, sebbene sia da sempre prerogativa dell’Istituto Alberghiero.

Il percorso per costruire apprendimento solido si arrricchisce di un appuntamento regolare che ogni Studente avrà col suo Mentor, con la possibilità, messa a disposizione dal Convitto, di usufruire del pasto per potersi fermare anche nel pomeriggio.

Tale opportunità proviene da altri fondi PNRR (investimento 1.4, DM 170/2022) e sarà messa in pratica attraverso percorsi individuali di rafforzamento, mentoring e orientamento, sostegno alle competenze disciplinari, coaching motivazionale, pianificazione settimanale del lavoro scolastico, supporto allo studio, aiuto nei compiti, supporto e implementazione del metodo di studio, supporto nella predisposizione di mappe concettuali, supporto nella preparazione alle verifiche, attività di recupero (laddove presenti carenze negli apprendimenti), guida nell’individuazione di approfondimenti ed espansione delle conoscenze e delle competenze, supporto all’orientamento e alle scelte professionali e di studio, supporto nella preparazione all’Esame di Stato, nella attività di PCTO, nella predisposizione del Curriculum Vitae europeo. E ciò avverrà anche nel Convitto annesso, fornendo alle studentesse e agli studenti di questa struttura un ulteriore supporto per il loro successo formativo, andandosi ad aggiungere alla già ricca offerta formativa, che in Convitto si declina attraverso attività sportive e di svago, letterarie, e teatrali. Un’opportunità unica che rende l’Istituto “De Carolis” sempre più Campus, dal momento che gli studenti hanno modo di vivere un’esperienza completa in un ambiente che li accompagna durante tutta la giornata: mensa, palestra, aule studio, mentors, sportello di ascolto psicologico, laboratori creativi, servizio di lavanderia e assistenza infermieristica…

Una seconda casa dove diventare adulti con consapevolezza e responsabilità.