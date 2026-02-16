Il “De Carolis” apre le porte all’aerospazio con Daniele Tonti e l’Umbria Aerospace Cluster

Giovedì 19 febbraio 2026, l’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “G. De Carolis” di Spoleto ospiterà un importante incontro con il Dott. Daniele Tonti, Presidente dell’Umbria Aerospace Cluster ed i relativi membri del Consiglio Direttivo. Questo evento, che sottolinea la collaborazione tra il mondo della formazione e l’industria aerospaziale, è reso possibile grazie all’impegno della Dirigente Scolastica prof.ssa Roberta Galassi e della DSGA Margherita Lezi, in sinergia con il Dipartimento di Accoglienza Turistica dello stesso Istituto. L’IPSEOASC “G. De Carolis” è parte attiva dell’ Umbria Aerospace Cluster dall’anno scolastico 2024-2025 e si distingue per la sua offerta formativa innovativa e attenta alle esigenze del mercato. Durante la giornata, il dott. Daniele Tonti condurrà una masterclass, offrendo agli studenti delle classi 3AT, 4AT, 5AT ed ai docenti partecipanti l’opportunità di approfondire tematiche rilevanti legate all’industria aerospaziale. A seguire, è prevista una riunione dell’intero Consiglio Direttivo ed una visita dell’Istituto e dei laboratori dedicati al corso “Ground and Cabin Crew – Assistenti di Volo”, dove gli ospiti potranno esplorare le competenze pratiche e teoriche necessarie per lavorare nel settore. All’evento saranno presenti anche l’aviation writer Emanuele Ferretti. l’accountable manager dott. Marco Corridori dell’Accademia del Volo, ed il direttore Sergio Casagrande del Corriere dell’Umbria, i main partners del corso stesso. L’incontro si concluderà con una colazione di lavoro, servita dalle classi di cucina 5AE, 3BE rispettivamente dei prof.ri Bianchini e Chiaraluce e dalle classi di salabar 5AS, 3AS del prof. Santificetur, creando così, tra i “flavours” di cibo e vino, una importante occasione di networking tra tutti gli invitati.