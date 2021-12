Il critico Enzo Dall’Ara al Menotti Art Festival Spoleto 2022

Il critico e storico dell’arte Enzo dall’Ara sarà il personaggio di riferimento per le arti visive e per la letteratura per il Menotti Art Festival 2022 in piena sintonia ed accordo con il presidente Luca Filipponi e tutti i direttori artistici. Dall’Ara ha avuto importanti e significative esperienze nel mondo delle arti visive con incarichi alla Biennale di Venezia ed alla Expo dell’Arte di Bologna ,oltre ad essere un attivissimo ed acuto intellettuale. Un valore aggiunto importante per tutta la kermesse Spoletina ha aggiunto il prof Luca Filipponi.