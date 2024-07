Il cordoglio dell’amministrazione per la scomparsa dell’imprenditore Luciano Sabatini

L’amministrazione comunale esprime il cordoglio per la scomparsa di Luciano Sabatini, imprenditore storico della città di Spoleto, fondatore dell’azienda Costa d’Oro, che ha contribuito enormemente ad esaltare e far conoscere la produzione olivicola del nostro territorio e dell’Umbria in Italia e nel mondo.

“Con Luciano Sabatini Spoleto perde un pezzo di storia imprenditoriale importante e fondamentale, che dalla fine degli anni ‘60 ha dato ulteriore forza, concretezza e prospettiva ad uno dei settori che maggiormente hanno caratterizzato e caratterizzano ancora oggi la nostra città – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – La nascita e lo sviluppo dell’azienda Costa d’Oro, la capacità di imporsi sia a livello nazionale che internazionale è strettamente legata all’impegno e alla dedizione con cui Luciano Sabatini, nel corso degli anni, ha vissuto il suo percorso imprenditoriale. La sua umanità e la sua pacatezza faranno parte per sempre dei ricordi più preziosi.

In questo momento di profondo dolore il mio pensiero va alla moglie Luigina e alle figlie Valentina e Ludovica. A loro, da parte di tutta l’amministrazione comunale, giungano le nostre più sincere condoglianze”.​