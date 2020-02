De Augustinis e Montesi: 《Un riferimento per tantissimi giovani che, a Spoleto e in Umbria, si sono avvicinati al mondo del ciclismo seguendo il suo esempio》

“Abbiamo appreso con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Francesco Cesarini, uomo di sport e professionista”.

Con queste parole il Sindaco Umberto de Augustinis e il consigliere comunale con delega allo sport Massimiliano Montesi hanno voluto esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale.

“La sua storia sportiva è stata per anni un riferimento per tantissimi giovani che, a Spoleto e in Umbria, si sono avvicinati al mondo del ciclismo seguendo il suo esempio. Nell’esprimere le condoglianze alla famiglia, siamo certi che Spoleto ricorderà sempre la bellezza e il valore delle sue imprese sportive”.