Il Coordinamento Comunale Forza Italia Spoleto soddisfatto per la riconfigurazione organica dell’attuale 2° Battaglione “Granatieri di Sardegna” in 2° Reggimento

La nota stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il coordinamento comunale di Forza Italia Spoleto è lieto di annunciare che entro la fine dell’anno la Caserma Garibaldi di Spoleto, vedrà la riconfigurazione organica dell’attuale 2° Battaglione “Granatieri di Sardegna” in 2° Reggimento.

Si può dire che l’esigenza di non privare ma anzi potenziare la presenza dell’Esercito a Spoleto ha sempre guidato la nostra azione politica. Ancor più da quando – a marzo del 2021 – l’on Mulè è stato nominato Sottosegretario al ministero della Difesa. Fin dal suo insediamento e grazie al fatto di avere la delega dal ministro per l’Esercito, Mulè si è impegnato con lo Stato maggiore dell’Esercito affinché quel desiderio/esigenza per tutta l’Umbria si trasformasse in realtà. E così è stato.

Il Sottosegretario ci ha infatti informato che Spoleto entro fine anno sarà comandato da un Colonnello (attualmente è un Tenente Colonnello, dunque un ufficiale di rango inferiore) e progressivamente sarà potenziato. In questa cornice va inserita la disponibilità dell’area addestrativa di Trignano di Spoleto.

Questo rappresenterà per il nostro territorio un’ulteriore opportunità di sviluppo e di centralità.

Ringraziamo, dunque il Sottosegretario On. Giorgio Mulè che ancora una volta ha dimostrato vicinanza al nostro territorio non solo a parole ma con impegno e fatti concreti.

Il Coordinamento Comunale Forza Italia Spoleto