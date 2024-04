Il Consorzio della Bonificazione Umbra apre un nuovo ufficio a Pontebari

Il Consorzio della Bonificazione Umbra comunica l’apertura di un nuovo ufficio a disposizione degli utenti.

Da martedì 30 aprile 2024 sarà aperto uno sportello presso la sede distaccata del Consorzio, sita in Spoleto, Località Pontebari, Via Macedonio Melloni snc.

I giorni e gli orari di apertura saranno martedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Ovviamente rimarrà aperto anche lo sportello di Foligno, in Via Romana Vecchia snc, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e lo sportello sito a Palazzo Leti Sansi in Via Arco di Druso n. 37.

“In particolare – commenta il Direttore Candia Marcucci – lo sportello è stato pensato per facilitare l’accesso agli agricoltori che dovranno trasmettere le denunce di irrigazione e caricare le tessere per poter utilizzare i contatori degli impianti di irrigazione. Nello stesso ufficio gli utenti potranno anche effettuare tutti gli altri adempimenti, sia relativamente alle questioni legate all’irrigazione che al tributo consortile”.

“Cerchiamo di fare il meglio per gli agricoltori del nostro territorio, che oggi più che mai incontrano enormi difficoltà nel portare avanti la propria attività – aggiunge il presidente Paolo Montioni -. Il nuovo ufficio situato a Spoleto, in località Pontebari, farà risparmiare tempo prezioso, pur avendo i medesimi servizi”.

“Continua così il nostro obbiettivo principale – conclude il Presidente Montioni – che è quello di essere capillari sul territorio di competenza e dare servizi e risposte ai nostri cittadini, fornendo un servizio più efficiente anche in virtù dei cambiamenti climatici, che comportano problematiche di sicurezza idraulica rilevanti”.