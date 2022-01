Il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi il 13 gennaio

L’Ordine del Giorno

Il Consiglio comunale si riunirà, in modalità a distanza, giovedì 13 gennaio alle ore 9.30 per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

Comunicazione del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei consiglieri comunali

1. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alle decisioni politico-sanitarie della Giunta Regionale. (prot. n. 83036/29.12.2021);

2. “B.P. 2021-2023 – esercizio provvisorio – variazioni urgenti ai sensi dell’art 175 c 2 TUEL e dell’art. 15 comma 4 bis Decreto Legge n. 77/2021. Direzioni Tecnica, Ricostruzione Sisma 2016 ed Ambiente e Turismo.”

3. Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – dott.ssa F. Maso

4. Direzione Tecnica – Dirigente ing. F. Zepparelli

Mozioni

5. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Spoleto 2030” avente ad oggetto “Adesione del Comune di Spoleto alla rete dei comuni sostenibili” (prot.n. 75084/24.11.2021);

6. Mozione presentata dal Consigliere Grifoni in merito alla riconversione dello stabilimento delle “Cementerie” ed al non rinnovo della convenzione per lo sfruttamento della cava di S. Chiodo (prot. n. 75587/26.11.2021);

7. Mozione presentata dal Consigliere Alleori riguardante iniziative per ricordare la figura del dott. Giancarlo Mercatelli (prot. n. 78431/09.12.2021).

8. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Scuola di Polizia di Spoleto, richiesta di valutazione realizzazione “Centro concorsi Nazionale” e nuova sede per il Commissariato di P.S.” (prot. n. 78434/09.12.2021);

9. Mozione presentata dai Consiglieri Cretoni, Dottarelli, Profili avente ad oggetto “”Messa in sicurezza e manutenzione dei tratti delle strade provinciali che attraversano il Comune di Spoleto, in particolare nei centri abitati delle zone di Pontebari, San Venanzo, Maiano, Morgnano, San Martino in Trignano.” (prot. n. 79903/14.12.2021);

10. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Alleanza Civica”, “Fratelli d’Italia”, “Obiettivo Comune” e “Spoleto nel Cuore-Lega-Cambiamo” avente ad oggetto “Completamento strada Tre Valli” (prot. n. 81263/20.12.2021).

11. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” riguardante l’area di Piazza d’Armi. (prot. n. 81442/21.12.2021);

12. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Acquisizione del compendio denominato di Piazza d’Armi e possibili azioni di riqualificazione e sviluppo.” (prot. n. 83065/29.12.2021);

13. Mozione presentata dal Consigliere Alleori avente ad oggetto “Mozione messa in sicurezza tratto Maiano – La Bruna.” (prot. n. 83623/31.12.2021).

Interpellanze e interrogazioni

14. Interpellanza presentata dal Consigliere Grifoni riguardante lo stabile conosciuto come “Palazzo della Posterna” (prot. n. 79587/13.12.2021);

15. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alle aree a verde attrezzate presenti nel territorio comunale (prot. n. 80019/15.12.2021);

16. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Potenziali anomalie e criticità circa l’avviso di selezione pubblica Umbria Salute e Servizi s.c.ar.l., per l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di n° 101 posizioni nel profilo di “operatore front —office CUP..” (prot. n. 80021/15.12.2021);

17. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito al c.d. “Palazzo della Posterna.” (prot. 80022/15.12.2021);

18. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto”, avente ad oggetto “Zona industriale Fabbreria.” (prot. n. 80367/16.12.2021).