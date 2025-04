Il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi giovedì 24 aprile, alle ore 15.30 per la discussione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

Mozioni

1. Mozione presentata da vari Consiglieri comunali avente ad oggetto “Mozione Consiglio comunale scuole.” (prot. n. 16555/20.03.2025).

Pratiche tecniche

2.“ISTITUZIONE COMMISSIONE DI STUDIO PER TEMI DI INTERESSE RELATIVI AL CENTRO STORICO.”

Relatore Segretario Generale – Dott. Mario Ruggieri

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione

Dirigente Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

3. “NUOVA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E DELLA COMMISSIONE NORMATIVA MANDATO 2021-2026.”

Relatore Segretario Generale – Dott. Mario Ruggieri

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione

Dirigente Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

4. “REINTEGRAZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (C.E.C.) MANDATO 2021-2026.”

Relatore Segretario Generale – Dott. Mario Ruggieri

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione

Dirigente Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

5. “CHIESA DI SAN GREGORIO MINORE SITA IN VIA ANFITEATRO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA. RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 9/1/2025.”

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Dott. D. Filippi

Dipartimento per la Transizione Ecologica ed Energetica, Economia Circolare, Biodiversità e Paesaggio, Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Pubblico Comunale

Dirigente Ing. M. Proietti

Interpellanze e interrogazioni

6. Interpellanza presentata dal Gruppo Misto avente ad oggetto “Colle San Tommaso – Situazione idrica”. (prot. n. 46225/15/07/2024)

7. Interpellanza presentata dal consigliere Cretoni avente ad oggetto “Disagi frazione San Giacomo tra mancata attuazione interventi di rigenerazione urbana finanziati con il fondo complementare PNRR, chiusura fontanella dell’acqua e soppressione corsa pomeridiana navetta di collegamento con il centro città”. (prot. n. 56724/05.09.2024).

8. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Interventi nelle scuole”. (prot. n. 3714/22.01.2025);

9. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito alla gestione dei musei. (prot. n. 4108/23.01.2025);

10. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito al completamento dei lavori nell’area adiacente al parcheggio in via Fratelli Cervi. (prot. n. 4109/23.01.2025);

11. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Stato della pulizia e manutenzione dei tombini e delle caditoie stradali.” (prot. n. 4203/23.01.2025);

12. Interrogazione presentata dal consigliere Grifoni in merito alla palestra ITIS. (prot. n. 5107/28.01.2025);

13. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito all’evento “Premio Ilario Castagner.” (prot. n. 7602/10.02.2025);

14. Interrogazione presentata dai consiglieri Bececco, Catanossi, Cintioli, Cretoni, Dottarelli, Grifoni, Imbriani, Piccioni, Profili avente ad oggetto “Piano industriale cementificio Colacem (ex Cementir) ed eventuale bonifica dell’area.” (prot. n. 7766/10.02.2025);

15. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito all’eventuale restauro del materiale depositato presso le soffitte del Teatro Caio Melisso. (prot. n. 9362/17.02.2025);

16. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza sulla costruzione e gestione di un Tempio Crematorio nell’ambito del recupero funzionale di immobile storico nel comune di Spoleto.” (prot. n. 13608/07.03.2025);

17. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito agli impianti di illuminazione pubblica. (prot. n. 14258/11.03.2025);

18. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” in merito al progetto per la realizzazione di un forno crematorio persso il Cimitero Monumentale di Spoleto. (prot. n. 14656/13.03.2025);

19. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Bando pubblico procedura per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso.” (prot. n. 21794/15.04.2025).

20. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito alla fattibilità di ricavare un’area di sgambamento cani. (prot. n. 22169 del 16.04.2025);

21. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni su problematiche derivanti dalla presenza di numerosi insetti in centro storico, periferia e frazioni. (prot. n. 22392/17.04.2025).

Mozioni

22. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Spoleto 2030” e “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Riqualificazione della stazione ferroviaria e miglioramento della connettività con Piazza d’Armi.” (prot. n. 5969/31.01.2025);

23. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Contrassegno rosa identificativo temporaneo.” (prot. n. 39705/03.07.2023);

24. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Realizzazione tratto di strada per migliorare il collegamento tra la SS 685 delle Tre Valli Umbre e la SP 460.” (prot. n. 42403/14.07.2023).

25. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Movimento Cinque Stelle” avente ad oggetto “Installazione rastrelliere per biciclette e colonnine di ricarica elettrica.” (prot. n. 47610/07.08.2023);

26. Mozione presentata dalla consigliera Loretoni avente ad oggetto “Promuovere iniziative contro ogni forma di violenza subita dalle donne afghane e iraniane.” (prot. n. 64916/25.10.2023);

27. Mozione presentata dalla Conferenza dei Capigruppo su iniziativa del capogruppo Grifoni in merito ad iniziative per ricordare l’azienda grafica Panetto & Petrelli e per dar vita ad un Museo della Grafica utilizzando soprattutto i reperti ancora disponibili dell’Azienda in parola. (prot. n. 66963/06.11.2023);

28. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Spoleto 2030” avente ad oggetto “Nuovo asilo nido nell’Alta Marroggia.” (prot. n. 69987/16.11.2023);

29. Mozione presentata dal consigliere Grifoni in merito al servizio di sorveglianza presso i siti storici e culturali della Città. (prot. n. 80832/27.12.2023);

30. Mozione presentata dalla consigliera Bececco in merito alla Compagnia della Guardia di Finanza di Spoleto. (prot. n. 16930/28.02.2024);

31. Mozione presentata dalla consigliera Coltorti avente ad oggetto “Iniziative atte a proteggere bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai messaggi dannosi veicolati dai social media e che trasmettono modelli di bellezza irrealisticamente perfetti, minando la loro autostima e il loro benessere mentale e fisico”. (prot. n. 20914/14.03.2024);

32. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto “Patti educativi”. (prot. n. 22638/21.03.2024);

33. Mozione presentata dai Consiglieri Maso e Filippi avente ad oggetto “Proposta di intitolazione a Luigi Profili (1911-1977) di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico.” (prot. n. 42853/28.06.2024);

34. Mozione presentata dal Gruppo misto “Iniziative volte al contrasto dell’isolamento sociale volontario denominato Hikikomori (prot. n. 46403/15.07.2024);

35. Mozione presentata dal consigliere Imbriani avente ad oggetto “Intitolazione del largo all’ingresso nord della Citta’ di Spoleto che collega via Pietro Conti, via Flaminia ed il raccordo S.S. 295, adiacente al Conad Superstore, al ten. col. Alberto Bechi Luserna, medaglia d’oro al valor militare alla memoria”. (prot. n. 47129/18.07.2024);

36. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Piano scuole”. (prot. n. 55259/29.08.2024);

37. Mozione presentata dal Gruppo Misto avente ad oggetto: “Proposta di intitolazione a Maria Antonietta Ugolini di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico”. (prot. n. 65876/14.10.2024);

38. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione di un centro di riuso”. (prot. n. 75276/27.11.2024).

39. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione di una commissione di studio per l’organizzazione di eventi in occasione dell’800° anniversario della morte di San Francesco.” (prot. n. 12683/04.03.2025);

40. Mozione presentata dal consigliere Imbriani avente ad oggetto “Mozione per la dotazione e la formazione degli agenti di Polizia Locale all’utilizzo di armi comuni ad impulsi elettrici.” (prot. n. 13388/06.03.2025);

41. Ordine del Giorno presentato dal consigliere Imbriani avente ad oggetto “Impegno per il Sindaco ad avviare una interlocuzione urgente con la Giunta Regionale al fine di scongiurare l’aumento dell’addizionale IRPEF, dell’IRAP e della Tassa di Possesso dei veicoli disposto con DDR licenziato dalla Giunta con DGR n. 260 del 21 marzo 2025.” (prot. n. 17931/27.03.2025);

42. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Obiettivo Comune”, “Alleanza Civica”, “Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia”, “Spoleto 2030”, “Spoleto Futura-Forza Italia” avente ad oggetto “Riduzione della TARI per le attività commerciali che stanno subendo disagi a causa lavori in corso – Loc. San Martino in Trignano.” (prot. n. 18038/28.03.2025).