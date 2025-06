Il Consiglio Comunale torna a riunirsi il 26 giugno

Il massimo consesso cittadino torna a riunirsi giovedì 26 giugno alle ore 15.30. Le sedute verranno trasmesse in diretta streaming nel canale YouTube dell’Ente . Le sedute verranno trasmesse in diretta streaming nel canale YouTube dell’Ente https://www.youtube.com/@comunespoleto

La prossima seduta del Consiglio Comunale, che verrà trasmessa in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto ( https://www.youtube.com/@comunespoleto ), è stata convocata per giovedì 26 giugno alle ore 15.30.

Qualora la seduta andasse deserta per mancanza del numero legale o per il venir meno del “quorum”, o qualora la trattazione di alcuni argomenti venisse rinviata o non fosse comunque esaurita, il Consiglio comunale è riconvocato nella Sala consiliare “Spoletium” per il giorno lunedì 30 giugno 2025, alle ore 15.30

Argomenti all’Ordine del Giorno:

Pratiche tecniche

1. “Individuazione degli organismi collegiali con funzioni amministrative da ritenersi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente. Esercizio finanziario 2025.”

Relatore Segretario Generale – Dott. Mario Ruggieri

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione

Dirigente Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

2. “Regolamento del cerimoniale della Citta’ di Spoleto: modifiche e integrazioni.”

Relatrice vice Presidente della Commissione Normativa – Sig.ra M. Lleshaj

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione

Dirigente Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

3. “Modifiche allo Statuto comunale per adeguamenti normativi.”

Relatrice vice Presidente della Commissione Normativa – Sig.ra M. Lleshaj

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione

Dirigente Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

Interpellanze e interrogazioni

4. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Bando pubblico procedura per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso.” (prot. n. 21794/15.04.2025);

5. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito al Monumento ai Caduti della I Guerra Mondiale eretto nel 1929 lungo la strada che conduce al convento dei Cappuccini. (prot. n. 34843/ 18.06.2025 ).

Mozioni

6. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Contrassegno rosa identificativo temporaneo.” (prot. n. 39705/ 03.07.2023 );

7. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Realizzazione tratto di strada per migliorare il collegamento tra la SS 685 delle Tre Valli Umbre e la SP 460.” (prot. n. 42403/14.07.2023).

8. Mozione presentata dalla consigliera Loretoni avente ad oggetto “Promuovere iniziative contro ogni forma di violenza subita dalle donne afghane e iraniane.” (prot. n. 64916/ 25.10.2023 );

9. Mozione presentata dalla Conferenza dei Capigruppo su iniziativa del capogruppo Grifoni in merito ad iniziative per ricordare l’azienda grafica Panetto & Petrelli e per dar vita ad un Museo della Grafica utilizzando soprattutto i reperti ancora disponibili dell’Azienda in parola. (prot. n. 66963/ 06.11.2023 );

10. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Spoleto 2030” avente ad oggetto “Nuovo asilo nido nell’Alta Marroggia.” (prot. n. 69987/ 16.11.2023 );

11. Mozione presentata dal consigliere Grifoni in merito al servizio di sorveglianza presso i siti storici e culturali della Città. (prot. n. 80832/ 27.12.2023 );

12. Mozione presentata dalla consigliera Bececco in merito alla Compagnia della Guardia di Finanza di Spoleto. (prot. n. 16930/ 28.02.2024 );

13. Mozione presentata dal Gruppo misto “Iniziative volte al contrasto dell’isolamento sociale volontario denominato Hikikomori (prot. n. 46403/ 15.07.2024 );

14. Mozione presentata dal consigliere Imbriani avente ad oggetto “Intitolazione del largo all’ingresso nord della Citta’ di Spoleto che collega via Pietro Conti, via Flaminia ed il raccordo S.S. 295, adiacente al Conad Superstore, al ten. col. Alberto Bechi Luserna, medaglia d’oro al valor militare alla memoria”. (prot. n. 47129/ 18.07.2024 );

15. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Piano scuole”. (prot. n. 55259/ 29.08.2024 );

16. Mozione presentata dal Gruppo Misto avente ad oggetto: “Proposta di intitolazione a Maria Antonietta Ugolini di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico”. (prot. n. 65876/ 14.10.2024 );

17. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione di un centro di riuso”. (prot. n. 75276/ 27.11.2024 ).

18. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione di una commissione di studio per l’organizzazione di eventi in occasione dell’800° anniversario della morte di San Francesco.” (prot. n. 12683/04.03.2025);

19. Mozione presentata dal consigliere Imbriani avente ad oggetto “Mozione per la dotazione e la formazione degli agenti di Polizia Locale all’utilizzo di armi comuni ad impulsi elettrici.” (prot. n. 13388/ 06.03.2025 );

20. Ordine del Giorno presentato dal consigliere Imbriani avente ad oggetto “Impegno per il Sindaco ad avviare una interlocuzione urgente con la Giunta Regionale al fine di scongiurare l’aumento dell’addizionale IRPEF, dell’IRAP e della Tassa di Possesso dei veicoli disposto con DDR licenziato dalla Giunta con DGR n. 260 del 21 marzo 2025 .” (prot. n. 17931/ 27.03.2025 );

21. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Obiettivo Comune”, “Alleanza Civica”, “Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia”, “Spoleto 2030”, “Spoleto Futura-Forza Italia” avente ad oggetto “Riduzione della TARI per le attività commerciali che stanno subendo disagi a causa lavori in corso – Loc. San Martino in Trignano.” (prot. n. 18038/ 28.03.2025 ).

22. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle 2050” avente ad oggetto “Superamento dell’utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti: sostegno e sollecito all’attuazione della Legge delega n. 106/2022 e promozione di alternative etiche.” (prot. n. 26213/ 08.05.2025 );