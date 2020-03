Il Consiglio Comunale ha concluso l’esame del Piano Regolatore Generale

Esaminate 243 osservazioni. L’assessore Flavoni:”Abbiamo lavorato andando incontro alle istanze dei cittadini”

Concluso l’esame delle osservazioni della variante al Piano Regolatore Generale in Consiglio comunale.

Dopo l’esame di 243 osservazioni, di cui 130 accolte, 16 accolte parzialmente e 97 non accolte, il più importante documento di programmazione urbanistica della città è stato approvato questo pomeriggio con 11 voti favorevoli e 3 astenuti.

“ Con la conclusione dell’esame delle osservazioni al Piano Regolatore Generale, abbiamo tutti insieme ottenuto un successo importante per la città – sono state le parole dell’assessore all’urbanistica Francesco Flavoni in apertura di dibattito – Al termine di questo percorso sento ovviamente il dovere di ringraziare i tecnici, che hanno lavorato in maniera indefessa per in tutte queste settimane, il Presidente della commissione consiliare Giampaolo Fagotto Fiorentini, i membri della terza commissione ed il Sindaco Umberto de Augustinis che ha sostenuto convintamente questo percorso.

Nello studio e nelle analisi delle 243 osservazioni abbiamo sempre cercato di andare incontro alle istanze dei cittadini, anche alla luce dei cambiamenti che dal 2008, anno in cui venne approvato l’ultimo PRG, ad oggi sono intervenuti, rendendo non più utile e necessario il mantenimento di quote alte di edificabilità nel territorio comunale. Questa impostazione ha testimoniato la nostra vicinanza alla città.

In ultimo vorrei ricordare il valore numerico di questa variante al PRG perché, al milione di mq di edificabilità in meno prevista già nell’adozione della parte strutturale, siamo riusciti ad aggiungere altri 50.000 mq, confermando la nostra volontà di lavorare per conservare la qualità ambientale e paesaggistica del nostro territorio comunale”.

Adesso l’impianto del PRG sarà inviato alla Regione Umbria per l’analisi conclusiva, così da poter procedere con l’approvazione definitiva della parte strutturale.