“Il consiglio comunale è svuotato di ogni logica costruttiva, il clima politicamente esasperato ed il buon senso è vittima di logiche assurde”

Il comunicato stampa dei consiglieri di minoranza

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Ieri in consiglio comunale si sono discusse due mozioni simili, riconosciute come tali anche nella volontà di discuterle insieme, con argomento la ricognizione, riqualificazione e la messa in sicurezza del sistema viario comunale.

Dopo una condivisa discussione sulla volontà e la necessità di portare avanti queste istanze, con un’infantile prova muscolare, la maggioranza ha deciso di approvare la sua mozione e bocciare invece la mozione presentata da Insieme per Spoleto.

Perché? Non si sa .

Solo una breve dichiarazione del capogruppo Cesaretti che individua in dichiarazione di voto – e non in discussione generale – una leggera differenza che impedisce alla maggioranza il voto favorevole. Il consigliere Bonanni candidamente ammette che il voto è frutto di una “mediazione politica“.

Nel consiglio comunale quindi la maggioranza non vota una mozione perché ritiene sia giusta o utile per la comunità, ma solo in base ai proponenti! Senza motivazioni!

Complimenti alla serietà della maggioranza che non avrebbe la necessità di usare questi svilenti e piccoli mezzi.

Il consiglio comunale è quindi svuotato di ogni logica costruttiva, ormai il clima è politicamente esasperato ed il buon senso è vittima di logiche assurde .

La politica di una maggioranza che pensa a se stessa e ad esprimere la propria volontà piuttosto che valutare le proposte e pensare al bene superiore della città e all’interesse dei suoi cittadini.

Allo stesso tempo sottolineiamo la libertà di pensiero di tre donne della maggioranza che hanno deciso di astenersi senza dover per forza spegnere il cervello e rispondere da yes-(wo)men ai dictat di qualche influencer.



I Consiglieri Comunali

Maria Elena Bececco

Diego Catanossi

Giancarlo Cintioli

Alessandro Cretoni

Alessandra Dottarelli

Sergio Grifoni

Paolo Imbriani

Gianmarco Profili

Paolo Piccioni