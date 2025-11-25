Il Consiglio comunale di Spoleto ricorda Eleonora Berti

Si è aperta con un momento di profonda commozione la seduta del Consiglio comunale di ieri. Su proposta dell’Ufficio di Presidenza, l’assemblea ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Eleonora Berti, la ventenne spoletina scomparsa prematuramente il 10 novembre.

Il presidente del Consiglio ha invitato tutti i presenti a unirsi al ricordo, sottolineando come la notizia della morte della giovane abbia profondamente colpito l’intera comunità cittadina. In aula, il silenzio è stato il modo scelto per esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia di Eleonora, molto conosciuta in città.