Il Consiglio comunale di Spoleto ricorda Eleonora Berti

  • Redazione
  • Novembre 25, 2025
  • Attualità
  • Letto 113

    • Si è aperta con un momento di profonda commozione la seduta del Consiglio comunale di ieri. Su proposta dell’Ufficio di Presidenza, l’assemblea ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Eleonora Berti, la ventenne spoletina scomparsa prematuramente il 10 novembre.

    Il presidente del Consiglio ha invitato tutti i presenti a unirsi al ricordo, sottolineando come la notizia della morte della giovane abbia profondamente colpito l’intera comunità cittadina. In aula, il silenzio è stato il modo scelto per esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia di Eleonora, molto conosciuta in città.

    Share

    Articolo precedente

    Grande successo per l’incontro “I luoghi dell’inclusione: la scuola”

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....