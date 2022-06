Il consiglio comunale approva il Bilancio di previsione e il DUP 2022-2024

Il sindaco Sisti: “ Con i dirigenti abbiamo analizzato tutte le risorse disponibili, i residui che possiamo ancora riscuotere e che devono essere riscossi con l’obiettivo di utilizzare le risorse pubbliche in maniera oculata e funzionale ai bisogni della città”

Sono stati approvati questo pomeriggio in Consiglio comunale il Bilancio di Previsione 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione 2022-2024.

Il massimo consesso cittadino ha approvato entrambi i documenti con 15 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario. I consiglieri comunali dei gruppi di opposizione non hanno partecipato alla votazione.

Per quanto riguarda il bilancio di previsione le previsioni relative alle entrate per l’anno in corso sono pari a € 177.332.785,18, mentre le spese ammontano a € 176.478.425,09. Le entrate salgono a € 223.375.352,65 nel 2023, con una spesa prevista di € 222.520.992,56, per poi raggiungere quota € 96.655.150,25 nel 2024 e una spesa di € 96.138.578,66.

In relazione al DUP 2022-2024, sulla scorta delle “Linee programmatiche di mandato 2021-2026”, che hanno nella cultura della sostenibilità il macro-obiettivo, sono tre gli obiettivi generali, sette le priorità strategiche verticali ed una la priorità strategica orizzontale.

I tre obiettivi sono ‘Spoleto, città Aperta’, ‘Spoleto, città delle Bellezze’ e ‘Spoleto, città dell’Innovazione’, ciascuno declinato in sette priorità strategiche, a cui è stato aggiunto sia il raccordo con la programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sia quello con l’agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile.