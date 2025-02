Il Consiglio comunale approva il Bilancio di previsione 2025-2027

Il Bilancio di previsione 2025-2027 è stato approvato dal Consiglio comunale con 14 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari. Nel corso della seduta, iniziata ieri, mercoledì 26 febbraio e proseguita nella giornata odierna, è stato anche approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 con 14 voti favorevoli, 2 astenuti e 3 contrari.

Le previsioni del bilancio 2025-2027, approvato dalla giunta comunale il 5 febbraio scorso, sono state elaborate sulla base delle linee strategiche dell’amministrazione comunale, osservando i principi contabili generali ed applicati.

L’organo di revisione ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, esprimendo parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027.

Come stabilito dal Testo Unico Enti Locali (art. 162, comma 6), il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del recupero del disavanzo e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Tre gli emendamenti presentati dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” e approvati dal massimo consesso cittadino.

Il primo propone di “destinare € 56.000 per stipulare una convenzione fra il Comune di Spoleto e Bus Italia al fine di garantire agli ultra settantacinquenni residenti a Spoleto un servizio di trasporto gratuito sulle linee cittadine urbane ed extraurbane in aggiunta a quanto già previsto dalla Regione Umbria”.

Il secondo riguarda la destinazione di “€ 30.000,00 degli utili delle Farmacia Comunali per il trasporto gratuito delle persone che necessitano di spostarsi per effettuare visite sanitarie”, mentre il terzo propone di destinare € 20.000,00 per il servizio serale della Polizia Locale (18-24 o 19-01).

Le previsioni 2025 relative alle entrate si attestano a € 165.183.644,00, comprensive delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (€ 30.347.538,00), trasferimenti correnti (€ 14.149.896,00), entrate extratributarie (€ 13.518.780,00), entrate in conto capitale (€ 53.660.681,00), entrate da riduzione di attività finanziarie (€ 9.880.000,00), accensione di prestiti (€ 9.880.000,00), anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (€ 10.000.000,00) ed entrate per conto di terzi e partite di giro (€ 22.879.000,00).

Tra i principali interventi del 2025 ci sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale per un importo di € 4.100.000,00 oltre iva. Nello specifico, in virtù del 1° contratto attuativo dell’Accordo Quadro Strade, sono previsti i lavori nelle strade comunali Ancaiano-Salari, all’interno dell’abitato di Valle San Martino, alla curva delle Mattonelle e in via Sandro Petrini. Sempre nell’anno in corso sono programmati gli interventi in via dei Filosofi (da via dei Mestieri a largo dei Tigli), via del Tessinello, largo dei Tigli, via Flaminia (da rotatoria svincolo nord a rotatoria via Nursina e via Trento e Trieste), via delle Lettere, lungo la strada di Protte e nella strada interna all’abitato di Silvignano.

Nel 2025, secondo il Piano triennale delle Opere Pubbliche, verranno avviate le procedure per gli interventi di valorizzazione del Ponte Sanguinario (€ 2.500.000,00), la realizzazione di una bretella di collegamento con relative rotatorie nella Zona Industriale di santo Chiodo (€ 2.500.000,00), i lavori di recupero e valorizzazione del Fortilizio dei Mulini (€ 1.000.000,00), il rifacimento del Campo sportivo Flaminio (€ 650.000,00), la riqualificazione della Pista di atletica leggera (€ 1.700.000,00).

Per quanto riguarda il verde pubblico sono in programma anche la riqualificazione dei giardini storici di piazza della Signoria, piazza Campello e Largo Moneta (€ 450.000,00), la riqualificazione dei parchi gioco

con nuove strutture ludiche e didattiche (€ 240.000,00) e dei giardini di viale Giacomo Matteotti (Casina Ippocastano) per un importo di € 245.000,00.

Tra gli interventi che riguarderanno le frazioni c’è la riparazione del danno ed il rafforzamento del locale dell’ex scuola di Eggi, sede della Proloco (€ 320.000,00) e del Centro ricreativo di Poreta (€ 430.000,00) e dell’ex scuola di Azzano, sede della Proloco (€ 350.000,00), mentre a Bazzano è in programma il miglioramento sismico dell’ex scuola, oggi sede della Proloco (€ 390.000,00).

Ammontano a oltre € 1.200.000,00 le risorse che verranno in vestite in ambito culturale, dalla promozione della cultura teatrale alle rassegne “Accade a Spoleto”, dalle attività di miglioramento del patrimonio librario delle biblioteche comunali alla valorizzazione del sistema museale cittadino, fino al sostegno della principali istituzioni culturali della città (Festival dei Due Mondi, Teatro Lirico Sperimentale e Fondazione CISAM).