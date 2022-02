Il Consiglio Comunale approva all’unanimità la mozione sullo stato di sicurezza delle strade Provinciali e Regionali all’interno dei centri abitati

Era stata presentata dai Gruppi di Alleanza Civica e Fratelli d’Italia

Nell’ultimo Consiglio comunale è stata approvata all’unanimità una mozione presentata dai gruppi di Alleanza Civica e Fratelli d’Italia, con la quale si chiede al Sindaco di fare un report sullo stato di sicurezza delle strade Provinciali e Regionali all’interno dei centri abitati.

Obiettivo della mozione, infatti, é la sicurezza dei pedoni.

Nello specifico abbiamo sin da subito chiesto di intervenire sulla strada Provinciale Tuderte nel tratto da Pontebari a Maiano e da Pontebari a Morgnano, dove negli ultimi 30 anni sono sorti quartieri tra i piú grandi e popolati della città. Tuttavia, non si è mai provveduto a dotare i quartieri di quelle opere pertinenziali alle strade Provinciali che garantiscano una mobilità pedonale in sicurezza.

Chiarito che è competenza comunale la loro realizzazione, è giunta l'ora di predisporre le risorse per realizzarle.







Questo non è l’unico problema esistente, in quanto andrebbe fatta anche una piccola variante alla strada che si dirama in direzione del carcere e Protte, che nel primo tratto, nei pressi della diramazione dalla Tuderte, non ha nemmeno le misure necessarie per il doppio senso di marcia. Nella variante al Piano Regolatore in fase di approvazione questa piccola variante è stata prevista e speriamo veda la luce nel più breve tempo possibile.

È evidente che in questa area popolosa della città, dovrebbero essere previsti altri interventi e come fatto con questa mozione ci faremo promotori di altre iniziative.

Ci auguriamo che anche in futuro, come avvenuto nell’ultimo Consiglio comunale con il voto espresso all’unanimità, si dimostri la giusta sensibilità.

Speriamo anche che la Giunta faccia seguire al voto le azioni concrete e compia tutti gli atti necessari per realizzare le opere di cui la zona da tempo necessita.



I Consiglieri Comunali

Alessandro Cretoni

Alessandra Dottarelli

Gianmarco Profili