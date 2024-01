Il CONI assegna la Stella d’Argento alla Polisportiva La Fenice

Il prestigioso riconoscimento è concesso per meriti sportivi

Nei giorni scorsi è arrivata la comunicazione al Presidente Roberto Settimi, che il CONI, a firma del Presidente Giovanni Malagò, ha concesso alla Polisportiva La Fence, la Stella d’Argento per meriti sportivi in riconoscimento delle benemerenze acquisite dalla Società in tanti anni di attività.

L’onorificenza vuole attestare i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti per il contributo dato alla crescita e all’affermazione dello sport italiano, le più vive congratulazioni sono state espresse dal Presidente Nazionale.

Soddisfazione per il sodalizio spoletino, che ricordiamolo ha ottenuto negli ultimi 12 anni, importanti risultati con le sue ginnaste in campo nazionale ed internazionale, numerosi titoli nazionali individuali e di squadra, titoli europei e mondiali con le sue ginnaste Andreea Stefanescu e Agnese Duranti. Due partecipazioni olimpiche per le atlete formatesi al Palazzetto dello Sport Don Guerrino Rota, con due splendide medaglie di bronzo vinte, e un’ulteriore partecipazione alle Olimpiadi di Parigi, con Agnese che oggi veste i colori dell’aereonautica militare.

Importanti anche i successi organizzativi e l’impegno per la diffusione dello sport e di tutti i suoi valori.

La consegna dell’onorificenza avverrà in apposita cerimonia predisposta dal CONI Regionale.