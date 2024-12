Il concerto di Natale del Teatro Lirico Sperimentale

Il Teatro Lirico Sperimentale, in collaborazione con il Comune di Spoleto e l’Associazione Culturale “L’Orfeo”, dedica alla città un Concerto di Natale che si terrà venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 21 al Teatro Caio Melisso di Spoleto.

In programma: Canti natalizi di autori vari per coro di voci bianche; il Magnificat di Antonio Vivaldi per soli, coro, archi e organo; e l’Oratorio di Natale di Camille Saint-Saëns per soli, coro, arpa, archi e organo.

Protagonisti – sotto la direzione del maestro Mauro Presazzi – alcuni dei vincitori del Concorso di canto dello Sperimentale: il soprano Giorgia Costantino, il mezzosoprano Emma Alessi Innocenti, il tenore Nicola Di Filippo e il basso Andrea Ariano. Coro del Teatro Lirico Sperimentale e Coro delle voci bianche del Teatro Lirico Sperimentale. Orfeo Ensemble.

Da oggi – 10 dicembre 2024 – sarà possibile riservare i biglietti gratuiti sul sito di Ticketitalia al seguente link: https://ticketitalia.com/concerto-di-natale.

Ingresso libero su prenotazione, fino a esaurimento posti. Per informazioni 0743.221645.

Il concerto sarà replicato il giorno 21 dicembre alla Casa di Reclusione di Spoleto.

Così il presidente Roberto Calai: «La musica è un potente strumento di formazione, anche sotto l’aspetto rieducativo. E dopo la toccante esperienza del 21 giugno scorso, allorquando i giovani cantanti dello Sperimentale si sono esibiti per i detenuti ed il personale della Casa di Reclusione di Spoleto, abbiamo voluto ripetere questa presenza in occasione delle festività natalizie».

Si ringraziano per la collaborazione e la gradita ospitalità il direttore del carcere, la dott.ssa Bernardina Di Mario, e tutto il personale.